當代藝術家轉譯百年萬華風情　台北新富町文化市場年度展覽登場

由設計師廖小子為《萬華世界 WAN der LAND》設計的主視覺（忠泰建築文化藝術基金會照片） 由設計師廖小子為《萬華世界 WAN der LAND》設計的主視覺（忠泰建築文化藝術基金會照片）

（台灣英文新聞／藝文組 台北採訪報導）新富町文化市場年度大展《萬華世界 WAN der LAND》在1月16日正式開展，由策展人曾熙凱與李政道攜手廚師方柏儼、調酒師鄭哲宇、氣味創作者黃蓉，以及攝影師林特等人，重新演繹百年萬華的各種風情。

展覽《萬華世界 WAN der LAND》揉合當代創意觀點，以「食物設計」做為主題意念，將中萬華地區的人文風景梳理成六大主題，邀請在料理、飲酒、燈光、音樂、手工藝，以及平面視覺等領域的創作者，將萬華的文化內涵與常民生活重新設計轉譯，並在展覽中以空間、氣味、聲音、視覺等多元方式呈現。 展期至5月9日止。

策展人曾熙凱表示，此次邀請的藝術家以萬華在地人過去至今所累積而成的寶物作為創作核心，藉由自身創意將這些代代相傳的事物傳遞、擴散出去，期盼進入到一般人的生活當中，最終傳遞給下一代並創造新的台灣文化。

策展人李政道（左）、曾熙凱（台灣英文新聞照片）

協同策展人李政道則直呼，過去一年在地方走跳研究後才發現，萬華居民其實是「天龍人1.0」，因為這裡實在有太多東西，策展團隊在這個很大的世界裡，經過一番工夫才理出六大主題，隨後藝術家及創作者帶著這些傳統與本質回到他們的創作領域，再進行一番新創。

策展團隊透過深入街坊的訪談與資料收集，將萬華的生活輪廓分成六大主題，將早晨的廟宇、市場、青草巷、大理街（註：服飾商圈）、工藝、到夜晚紙醉金迷的花街（註：紅燈區）等景象，重新以精緻料理（Fine Dining）的架構轉譯為前菜、湯品、主餐、飲品、甜點等六道佳餚。

忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良認為，食物是最能夠連結並觸動人心的東西，透過食物設計作為展覽溝通的主角，盼能讓民眾以更貼近的方式認識萬華，並達到「認識萬華、介紹萬華，進而改變萬華」的目標。

《萬華世界 WAN der LAND》展區照（忠泰建築文化藝術基金會照片）

曾熙凱指出，過去一年和李政道走訪萬華各地、拜訪在地老店家時，其實偶爾會感受到他們對未來的發展感到悲觀與憂心，深怕許多產業會隨著時代的推進逐漸消失，並希望做出改變，因此究竟要如何讓不同的人、更多的人走進萬華，並發掘萬華產業的可能性，是這個展覽很重要的想法。

此次展覽最特別之處莫過於針對每一展區所代表的萬華事物所創造獨特、且能讓觀眾親自體驗的「氣味」，由從小到大在萬華地區成長的黃蓉操刀設計。

黃蓉表示，每種氣味透過策展人彙整各個展區的特色與精神，再加上自己從小到大對當地的記憶及對植物的了解所調配而成，像是為花街所設計的「催情」，揉合了茉莉、暹羅等具有催情功效的香氛。

《萬華世界 WAN der LAND》展區照（忠泰建築文化藝術基金會照片）

黃蓉進一步指出，暹羅的氣味讓男生聞了比較容易感到興奮，而茉莉則是較具成熟東方氣息的味道，有屬於它獨特的氣息，也呼應到在花街工作的熟齡女子。

黃蓉提及，所有氣味分布在六個展區內不是那麼顯而易見的物件中，「希望民眾在參觀時能帶著一點玩心，去發掘這些隱藏在物件中的氣味。」

黃蓉為花街展區設計的「催情」（台灣英文新聞照片）