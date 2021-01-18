台灣首度與法國新影像藝術節簽訂MOU　遴選10位 XR 產業人才前往巴黎

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 文策院與法國新影像藝術節簽訂合作意向書，將選出 10 位台灣 XR 產業人才前往法國，自今日起開放報名。

文化內容策進院（文策院）於今(2021)年一月與法國最大沉浸式藝術節－法國新影像藝術節（New Images Festival）共同簽署合作意向書（MOU）。這是台灣首度與「巴黎新影像藝術節」以人才交流的形式合作，共同推出「台法人才交流計畫」。

文策院董事長丁曉菁表示，台灣的 XR 創意產業生態系開展迅速，相關創作成果更是國際競賽中的常勝軍，顯示台灣X Reality (XR) 軟硬整合後的生態圈深具全球競爭實力，台、法雙方在 XR 產業上有共同理念及目標，期望透過文策院與新影像藝術節的合作，能加深台、法兩國 XR 產業及頂尖人才交流、對接國際資源。

法國新影像藝術節執行長Michaël Swierczynski 雀躍表示，這次的合作不但再次鞏固兩國的合作關係，更會產生一加一大於二的效果，為 XR 產業創造獨特的環境孵育更多人才。

「台法人才交流計畫」將由台法雙方共同選出 10 位台灣 XR 產業人才，前往法國參加今年 6 月 8 日至 12 日舉辦的第4屆法國新影像藝術節展覽及交流活動，並將於新影像藝術節開展前，特別舉辦「台法 XR Day」活動，包含論壇、工作坊、一對一媒合會等。

此外，文策院舉辦的台灣創意內容大會（TCCF）今年也將邀請法國 XR 產業人才參與，協助法國 XR 產業人員瞭解台灣未來內容的進展，促成雙方更多合作可能。若疫情後續影響，不排除以線上交流方式實施。

法國「新影像藝術節」於 2018 年創辦，起源於 2016 年的巴黎影像論壇（Forum des Images），致力推廣 VR 及沉浸式內容，並由巴黎市政府所支持，為現今巴黎最重要的創新文化機構之一，旨在推廣電影、數位影片、紀錄片與虛擬實境影片。

「新影像藝術節」為運用及開發新載具結合影像說故事的先軀，過去三年內力推沉浸式與數位互動式體驗，已成為全歐洲最具指標性、XR 資源最齊全之沉浸式創作藝術節，其中的「XR Financing Market」市場創投單元匯集製作、提案、發行方及業界重點人士，為創作者媒合資金及尋求合作機會，是國際 XR 生態系中的指標性項目之一。

「台法人才交流計畫」於本（18）日於文策院官網公佈徵選辦法，申請期間至 3 月 12 日截止，並由法國新影像藝術節專業 XR 評審協助選薦人才，詳情請參考文策院網站公告：https://cms.taicca.tw/article/c061ffca。

此外，文策院去年首度推出的「沉浸式內容國際合資合製激勵方案」，也於18日至 3 月 12 日止開放今年度徵件，詳情請參考文策院官網公告：https://cms.taicca.tw/article/9bb45e4f。