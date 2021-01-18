憂內神通外鬼滋事 美國FBI全面清查可疑國民兵

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了因應20日美國候任總統拜登（Joe Biden）就職大典，華府重兵集結，深怕6日的國會暴動重演。然而，派駐支援的數萬國民兵，難道都對新總統一片赤誠？國防官員透露，就怕內外勾結再釀災禍。

《美聯社》報導，美國聯邦調查局（FBI）正對25,000名支援就職典禮的民兵大動作清查，防範可疑份子混入。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，官方已意識到此潛在威脅，要求各層級指揮官眼睛放亮些，但目前並無任何反動跡象。

這兩萬多名國民兵正從全國各地陸續抵達華府，規模是以往就職活動的兩倍半。FBI的介入，反映出國會騷亂後維安的複雜度，而清查重點將擺在參與人員是否在該局的列管名單上，有無案底，或曾因涉嫌恐怖活動遭到調查。

這類揪內鬼行動，是九一一恐怖攻擊後執法要務，但多半鎖定基地組織、ISIS等恐怖組織策動之極端份子。然而，這回維安威脅卻是來自川普支持者、極右翼武裝份子、白人至上主義者等激進派。根據麥卡錫，國會山莊騷亂當日，的確有軍人參與川普集會活動，但並不清楚人數或實際涉入暴動的人員。至今僅少數國民兵成員因涉入騷亂而遭到逮捕。

此外，人員組成複雜也對本次維安工作構成一大挑戰。除了白宮特勤小組，還包括國民衛隊、FBI、華盛頓特區警力、國會警力與美國公園警力。如何整合這些人力，確保指揮鏈順暢有效率，成了美國史上罕見的維安大作戰。



國民兵進駐華府（圖／美聯社）