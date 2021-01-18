Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

憂內神通外鬼滋事 美國FBI全面清查可疑國民兵

就怕人在曹營心在漢，內鬼難防

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/18 12:13
美國國會大廈青銅自由女神雕像（圖／美聯社）

美國國會大廈青銅自由女神雕像（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了因應20日美國候任總統拜登（Joe Biden）就職大典，華府重兵集結，深怕6日的國會暴動重演。然而，派駐支援的數萬國民兵，難道都對新總統一片赤誠？國防官員透露，就怕內外勾結再釀災禍。

美聯社》報導，美國聯邦調查局（FBI）正對25,000名支援就職典禮的民兵大動作清查，防範可疑份子混入。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，官方已意識到此潛在威脅，要求各層級指揮官眼睛放亮些，但目前並無任何反動跡象。

這兩萬多名國民兵正從全國各地陸續抵達華府，規模是以往就職活動的兩倍半。FBI的介入，反映出國會騷亂後維安的複雜度，而清查重點將擺在參與人員是否在該局的列管名單上，有無案底，或曾因涉嫌恐怖活動遭到調查。

這類揪內鬼行動，是九一一恐怖攻擊後執法要務，但多半鎖定基地組織、ISIS等恐怖組織策動之極端份子。然而，這回維安威脅卻是來自川普支持者、極右翼武裝份子、白人至上主義者等激進派。根據麥卡錫，國會山莊騷亂當日，的確有軍人參與川普集會活動，但並不清楚人數或實際涉入暴動的人員。至今僅少數國民兵成員因涉入騷亂而遭到逮捕。

此外，人員組成複雜也對本次維安工作構成一大挑戰。除了白宮特勤小組，還包括國民衛隊、FBI、華盛頓特區警力、國會警力與美國公園警力。如何整合這些人力，確保指揮鏈順暢有效率，成了美國史上罕見的維安大作戰。

憂內神通外鬼滋事 美國FBI全面清查可疑國民兵
國民兵進駐華府（圖／美聯社）

國民兵
FBI
特勤小組
白宮
拜登
川普
就職
總統
美國
暴亂
暴動
騷亂
國會

相關新聞

【更新】高齡94歲扁媽因肺炎引起敗血症去世　台灣前總統陳水扁: 簡單家祭、不辦告別式
【更新】高齡94歲扁媽因肺炎引起敗血症去世　台灣前總統陳水扁: 簡單家祭、不辦告別式
2021/01/16 09:23
金正恩北韓夜間大閱兵 稱將壯大核武以對抗美國制裁
金正恩北韓夜間大閱兵 稱將壯大核武以對抗美國制裁
2021/01/15 17:55
川普離任前夕再補刀　小米、中海油等10中國企業列黑名單
川普離任前夕再補刀　小米、中海油等10中國企業列黑名單
2021/01/15 10:55
飄洋過海來「被宰」？美國賽鴿恐遭澳洲政府處決
飄洋過海來「被宰」？美國賽鴿恐遭澳洲政府處決
2021/01/14 20:06
美總統就職日前動亂機率高　Airbnb全面取消華盛頓特區訂房
美總統就職日前動亂機率高　Airbnb全面取消華盛頓特區訂房
2021/01/14 14:22

更新時間 : 2021-01-18 12:47 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土個案週末又增2例】北台灣某醫院群聚感染再增2醫護確診　同病房52名醫護隔離
【本土個案週末又增2例】北台灣某醫院群聚感染再增2醫護確診　同病房52名醫護隔離
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
【更新】北台灣桃園市中壢區議員王浩宇罷免案　8萬4582票通過! 中選會: 1/22審查後公布結果
【更新】北台灣桃園市中壢區議員王浩宇罷免案　8萬4582票通過! 中選會: 1/22審查後公布結果
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
快訊！關島包機回台男子居檢期間猝死 新冠肺炎採檢結果出爐
快訊！關島包機回台男子居檢期間猝死 新冠肺炎採檢結果出爐
更新【捐血活動彙整】全台灣大缺血！新竹高雄血液庫存撐不到4天
更新【捐血活動彙整】全台灣大缺血！新竹高雄血液庫存撐不到4天
【最新】台灣1/15起入境需提供檢疫居所　醫福會: 全力協助「更動入境時間」之預訂旅客入住•不會滯留機場
【最新】台灣1/15起入境需提供檢疫居所　醫福會: 全力協助「更動入境時間」之預訂旅客入住•不會滯留機場
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　