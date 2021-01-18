有色口罩恐含致癌染劑?　台灣衛福部與經濟部公布檢驗結果

衛福部食藥署與經濟部標準局共同公布市售有色「醫用口罩」及「非醫用一般口罩」檢測結果, 圖為合格樣品照片 (圖/經濟部) 衛福部食藥署與經濟部標準局共同公布市售有色「醫用口罩」及「非醫用一般口罩」檢測結果, 圖為合格樣品照片 (圖/經濟部)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 近日輿情關切有色口罩恐含致癌染劑，衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）及經濟部標準檢驗局（下稱標準局）為瞭解市售醫用口罩及非醫用一般口罩產品之危害風險與品質，以保護消費者健康安全，立即進行購(取)樣，共針對市售30件 (29家廠商)之有色醫用口罩及82件(71家廠商)之有色非醫用一般口罩進行檢驗「禁用之偶氮色料」及「游離甲醛」2項目，結果全數符合國家標準規定。

食藥署與標準局表示，鑑於流行趨勢或廠商為市場區隔，市面上有色口罩之款式及銷售管道趨向多元，為維護消費者安全，將持續辦理口罩標示、流向及品質管理，必要時進行市場購(取)樣檢測，若檢出「禁用之偶氮色料」或「游離甲醛」等有害物質不符合國家標準時，將依消費者保護法相關規定處理，最高可處以150萬元罰鍰，以確保消費者健康及權益。

消費者注意事項

食藥署及標準局同時提醒，消費者對於所購買之產品多一些瞭解，使用時就有多一分安全保障，相關查閱方式如下：

●醫用口罩：如有發現不良品或使用時/後發生不良反應，請至食藥署藥物食品化粧品上市後品質管理系統（http://qms.fda.gov.tw）通報，或撥打不良反應通報專線：02-23960100進行通報。

●非醫用一般口罩：至標準局網站「商品安全資訊網(https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=65)」項下查閱或撥打免付費電話0800-007-123洽詢。

經濟部表示, 關於本次檢驗之詳情如下:

壹、檢測標準

本次依據之檢測標準及項目如下：

一、依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」。

二、檢測評定方式：

(一)游離甲醛：與皮膚直接接觸紡織品限量為75 mg/kg以下。

(二)禁用之偶氮色料：含量不得超過30 mg/kg。



貳、抽樣檢體來源及種類

一、醫用口罩：

（一）依製造產地區分：國產品29件；輸入品1件。

（二）依購得通路區分：實體通路25件；網購5件。

（三）依適用配戴對象區分：成人用27件；兒童用3件。

二、非醫用一般口罩：

（一）依製造產地區分：國產品20件；輸入品61件；無標示產地1件。

（二）依購得通路區分：實體通路48件；查廠取樣12件；網購22件。

（三）依適用配戴對象區分：成人用61件；兒童用21件。



參、選購及使用注意事項之呼籲

食藥署與標準局共同呼籲廠商應落實產品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用時應注意下列事項：

一、請選購標示清楚、詳細的產品，標示內容需包含：

(一)醫用口罩

1.醫療器材許可證字號：二等級外科口罩為衛部(署)醫器製(輸、陸輸)字第○○○○○○號；一等級一般醫用口罩為衛部(署)醫器製(輸、陸輸)壹字第○○○○○○號。

2.品名。

3.藥商名稱及地址。

4.製造廠名稱及地址。

5.批號。

6.製造日期、有效期間。

(二)非醫用一般口罩

1.商品名稱。

2.生產、製造商名稱、電話及地址。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

3.原產地。

4.製造日期。

5.主要成分。

6.數量。

二、可以嗅覺檢查，如有刺鼻異味請勿購買。

三、應詳細閱讀產品使用說明及注意事項，注意使用條件與限制，正確配戴以有效防護。