〈財經主筆室〉華航拿全民納稅錢紓困 年終獎金同業唯一

華航載運關島民眾到台灣就醫的班機11日下午自關島起 飛，預計台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。圖為華 航班機抵達關島機場畫面。 （... 華航載運關島民眾到台灣就醫的班機11日下午自關島起 飛，預計台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。圖為華 航班機抵達關島機場畫面。 （駐關島台北經濟文化辦事處提供） 中央社記者石秀娟雅加達傳真 110年1月11日 (來源 中央社)

受到新冠肺炎疫情衝擊，航空業去年營運相當慘澹，國籍航空業年終獎金發放辦法出爐，長榮航空確定沒有年終，星宇航空則是尾牙、年終都沒有，華航則規劃每人發放3萬元年終獎金及循例核發三節獎金1萬元，羨煞其它航空業從業人員。回饋員工本是好事，但華航在取得政府紓困貸款加各項補貼經營下，發放年終獎金不手軟的作法，反而引發爭議。

華航勞資協調年終獎金結果日前出爐，華航表示本著一貫照顧員工的立意，經與企業工會協商，除於2020年12月已核發1個月基本薪的年度獎金外，國內員工另將發放定額紅包春節激勵金3萬元，並循例核發三節獎金1萬元，感謝員工在過去1年的努力。

華航高層發放年終獎金的決定，華航企業工會理事長劉惠宗還因此表示，航空業因疫情衝擊公司經營困難下，董事長釋出善意，公司在疫情經營困難之下還願意給，員工都很感謝他。

根據人力銀行的調查，預估有74.8%企業在農曆年前可以發放2020年的年終獎金，比例明顯低於去年的90.4%，不論發或不發，今年年終獎金的基數平均值落在1.11個月，相較於去年的1.31個月，下降0.2個月，創9年以來新低，航空及旅行業是最不被看好的行業，華航今年有年終獎金確實出乎業界意料之外。

根據統計，華航截至2020年底的員工人數共達11,390人，包括國內9,867人、國外1,523人，此次國內員工將發放春節激勵金3萬元，並循例核發三節獎金1萬元，若以每位員工發放4萬元獎金，國內員工總共9,867人來計算，總計要發出的金額約為3.95億元。這還不包括12月發放的1個月基本薪年度獎金。

華航2020年12月最新營收統計，單月合併營收為103.53億元，年減27.8%，其中貨運收入90.01億元，客運收入只有6.14億元，年減達93.34%，最主要就是多國疫情升溫，但這次發出的年終獎金高達近4億元，已占上月客運總收入的65%，華航過去客運占總收入比重達70%以上，如今客運收入卻已急速萎縮到僅占總收入6%。

交通部去年4月對航空相關產業提供500億元的紓困貸款，除交通部信用擔保外，也提供利息補貼。由於疫情打擊航空業超乎預期，上個月繼500億元紓困後又再追加250億貸款。而交通部本月又向行政院爭取紓困補助加碼92億元，其中針對航空產業的補助有4項，金額共62億元，包括航空業、機場業者的降落費、土地房屋及權利金等，也包括250億融資貸款額度的利息補貼半年，最主要就是航空觀光紓困金已見底，交通部希望業者能撐到今年6月。

受疫情影響行業相當多，很多民眾不是減薪就是被迫放無薪假，還有人更是沒了工作，對年終獎金更是想都不敢想！航空業的冬天至今還都看不到盡頭，像華航這種得靠政府借款及紓困補助度難關，年終獎金發放還如此大氣的公司，在全民營的企業裡不能說是絕無僅有，但絕對是少之又少，只有在官股過半企業裡才看得見，難怪華航企業工會理事長會出面公開且高調讚揚華航高層的大氣，但給全民納稅人的觀感恐不佳。

對比星宇航空董事長張國煒說，「今年航空業這樣，只能先跟員工說抱歉了，尾牙、年終都先不考慮，等以後日子好過時，我一定加倍奉還」。看到張國煒針對年終獎金的回應，華航高層看了不會汗顏嗎？