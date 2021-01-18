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蔡總統寫信打氣　感謝醫護讓台灣2,300萬人生活如常

總統蔡英文呼籲全民齊心對抗病毒，「病毒再厲害，也比不過人心的團結」

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/18 09:17
總統蔡英文致醫護信全文（翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文致醫護信全文（翻攝自蔡英文臉書）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）北部某間醫院爆發新型冠狀病毒疫苗（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染案例，目前已有四名醫護人員染病、數十位隔離中，總統蔡英文日前寫了一封信向該家醫院全體人員致謝與打氣，稱「因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常。」

蔡英文昨日透過臉書分享致醫護人員的信並表示，該家醫院醫護人員在事發第一時間就被召回，而為了不讓病毒擴散，許多人整夜都沒有闔眼，「我要請大家持續幫醫護人員加油打氣，更要記得：做好防疫，就是對醫護人員最大的支持！我們都要落實防疫措施，切勿鬆懈。」

蔡英文在信中提及，最近因為醫院同仁受到感染各界輿論紛紛，儘管主流民意都支持醫護，「但我能夠理解在奮戰的同時，卻看到少數不理性的聲音被放大，大家心裡難免會覺得委屈。」

團結防疫，為醫護人員和醫院夥伴們加油！ 　　 幾天前，我寫了封信給出現醫生確診案例的醫院，謝謝醫院全體同仁的辛苦和勇敢。我知道他們在事發第一時間就被召回，採檢、消毒、應變、分流。為了不讓病毒擴散，很多人忙到整夜都沒有闔眼。 　　 這兩天，這...

Posted by 蔡英文 Tsai Ing-wen on Sunday, 17 January 2021

「病毒再厲害，也比不過人心的團結」，蔡英文請大家不要因此喪志，「正是因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常」，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。

以下為蔡英文致醫護信全文：
各位令人敬佩的醫護人員和醫院同仁們：

各位辛苦了！首先，我要代表所有國人，向你們說一聲謝謝。過去一年來，我知道各位都承受很大的壓力，為了防疫和治療，夜以繼日投入最前線，給病患最好的照顧。
最近，因為院內有同事受到感染，引發了許多討論。雖然主流民意都支持各位，但我能夠理解在奮戰的同時，卻看到少數不理性的聲音被放大，大家心裡難免會覺得委屈。

可是我要請各位，千萬不要因此喪志。我相信大多數的台灣人民，都能夠理解，所有站在第一線對抗病毒的醫護人員，都是憑著良心和尊嚴，以病人健康為首要顧念的「防疫英雄」。

正是因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常。各位的努力，全國人民都看在眼裡，也把感謝放在心上。正如同過去幾天，慰問的信件、物資，如同寒冬中的暖陽陸續送達，這也是台灣人民最溫暖的一面。

病毒再厲害，也比不過人心的團結。過去一年謝謝有你們擋住疫情，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。

謹以這封信，表達我，以及所有台灣人民，對各位的敬意與謝意。大家辛苦了，請珍重身體，祝福大家平安健康，謝謝！

蔡英文　敬啟
2021年1月14日

蔡英文
武漢肺炎
新型冠狀病毒
COVID-19
醫護

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更新時間 : 2021-01-18 09:31 GMT+08:00

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