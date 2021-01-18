蔡總統寫信打氣　感謝醫護讓台灣2,300萬人生活如常

總統蔡英文致醫護信全文（翻攝自蔡英文臉書） 總統蔡英文致醫護信全文（翻攝自蔡英文臉書）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）北部某間醫院爆發新型冠狀病毒疫苗（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染案例，目前已有四名醫護人員染病、數十位隔離中，總統蔡英文日前寫了一封信向該家醫院全體人員致謝與打氣，稱「因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常。」

蔡英文昨日透過臉書分享致醫護人員的信並表示，該家醫院醫護人員在事發第一時間就被召回，而為了不讓病毒擴散，許多人整夜都沒有闔眼，「我要請大家持續幫醫護人員加油打氣，更要記得：做好防疫，就是對醫護人員最大的支持！我們都要落實防疫措施，切勿鬆懈。」

蔡英文在信中提及，最近因為醫院同仁受到感染各界輿論紛紛，儘管主流民意都支持醫護，「但我能夠理解在奮戰的同時，卻看到少數不理性的聲音被放大，大家心裡難免會覺得委屈。」

「病毒再厲害，也比不過人心的團結」，蔡英文請大家不要因此喪志，「正是因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常」，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。