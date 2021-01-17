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HOTEL COZZI和逸飯店「2021春日樂遊專案」

雙人同行1688元起

By  台灣英文新聞
2021/01/17 23:43
HOTEL COZZI和逸飯店「2021春日樂遊專案」
HOTEL COZZI和逸飯店「2021春日樂遊專案」

迎接寒冬後適合出遊的春日，首波超暖心優惠率先登場! 國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館及和逸飯店．高雄中山館，由北到南共同推出「2021春日樂遊」優惠住房專案，開放即日起至1月31日限時預訂；全台最夯以海洋元素打造而成的COZZI Blu和逸飯店．桃園館首度祭出超值優惠，雙人房僅3,288元起、緊鄰捷運站同時可高空眺望海港的和逸飯店‧高雄中山館，每房最低只要1,688元起；飯店AMAZZING CLUB會員，入住此專案免費獨享豐盛的飯店自助式早餐。凡3月31日前(週日至週五)入住此專案皆適用優惠，快預約春暖花開、說走就走的旅程吧! (*以上房價皆未含稅與服務費)

首波超值回饋 體驗COZZI Blu獨一無二的海洋風度假之旅

2021開幕至今旅客評論熱度極高的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，以「海底兩萬里」科幻小說貫穿飯店設計理念，結合豐富的海洋元素，包含客房內生動的鯨魚掛畫、搭配深藍色波浪地毯，如同徜徉在大海之中，帶來全新的住宿體驗。為回饋旅客的喜愛和支持，預訂「2021春日樂遊」住房專案，雙人房最低3,288元起、四人房5,788元起。預訂此方案的AMAZZING CLUB會員，還可享用甫獲得2020【台灣人氣旅宿早餐潛力新星獎】的「Cozzi Market逸．市集」多元主題風格的自助式早餐(每客價值550+10%元)。

春日暖暖行 入住高雄和逸30樓高空美景一覽無遺

來港都享受春日暖陽，位於市中心三多捷運站出口的和逸飯店‧高雄中山館，為房客打造可眺望高雄港灣美景，加上緊鄰捷運的便利性，能快速抵達駁二藝術特區、西子灣和衛武營藝術文化中心等知名景點。搭配「2021春日樂遊」住房專案，雙人房只要1,688元起、四人房2,688元起，凡加入飯店AMAZZING CLUB會員，可免費享飯店30樓晨光自助式早餐(每客價值450+10%元)，邊用餐還能從窗外遠眺市區和海港景致。

「2021春日樂遊」住房專案即日起至1月31日開放預訂，凡3月31日(週日至週五)前入住和逸飯店．高雄中山館和COZZI Blu和逸飯店．桃園館皆適用優惠方案，春季首波之旅，要讓旅客享有超值體驗。訂房專線02-7706-3600 / 02-7706-3603

更新時間 : 2021-01-18 00:37 GMT+08:00

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