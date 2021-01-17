大倉久和 尾牙春酒新選擇日式忘年會與新年會

尾牙春酒聚餐向來是各產業公司行號年度要事，而在今年「微型尾牙」已然成為趨勢，相較傳統大型宴席取而代之的是部門或中小型單位聯合聚餐。大倉久和大飯店推出日式忘年會與新年會，提供消費者更精緻的尾牙春酒選擇，享有獨一無二的聚餐體驗，就在來自東京大倉逾五十年的品牌「山里」日本料理，即日起自2021年2月26日，預訂「忘年會」或「新年會」專案，最低20人以上、每位NT$2,500+10%，即可享用特別會席料理與惠比壽生啤酒（Premium YEIBISU Draft Beer）一小時無限暢飲，2020年首次在台灣上市的惠比壽，唯一與大倉久和配合供應生啤酒暢飲。宴會廳亦備有中西式尾牙春酒，中菜最低3桌即可開席、平日每桌NT$21,000+10%起，西餐自助50位以上、平日每位NT$1,800+10%起，贈送用餐席間果汁與大倉精選紅酒無限暢飲，消費滿額加碼好禮三選一：歐風館、山里與桃花林三廳雙人餐券組擇一。

山里獨有日式尾牙春酒：2020忘年會、2021新年會

辛苦努力一整年，在此歲末迎春之際，正是犒賞員工，彼此打氣的時節，大倉久和大飯店山里日本料理推出2020忘年會與2021新年會暢飲專案，提供尾牙春酒另一種充滿日式風情的選擇，享用主廚精心設計的特別會席，以及惠比壽生啤酒無限暢飲，酒酣耳熱之際，一起感謝彼此一年的辛勞，約定來年繼續一齊努力奮鬥。

經常在日劇中看到的「忘年會」，是日本職場文化中的傳統習俗，大約起源於室町時代的「忘年」一詞，來自當時人們傳頌的歌詞「年忘れ！」，意指「將這一年不愉快的事情都忘掉！」。到了現代，年末時在日本無論大小企業公司都會邀請全體員工們一起，以宴會聚餐的形式犒賞和慰勞大家、鼓舞士氣，部門同事之間也會發起聚會活動。

即日起至2021年2月26日，山里特別推出日本傳統中武士用以宴客的「會席料理」，由於是為了飲酒同歡而衍生的料理形式，因此適宜佐酒的前菜最先登場，以帆立貝、鯛魚、鰻魚為主的拌物或醋漬物，清爽開胃搭配惠比壽生啤酒，享受濃郁綿密泡沫與純麥芽釀造的美味；吸物則是餐前的清湯，搭配「海老真丈」、也就是手作蝦丸，溫潤口腔的味覺，準備享用生魚片及主菜；使用頂級海鮮食材包括冬季最肥美的鰤魚與鮑魚，以山里特製照燒醬汁調味「鰤魚鮑魚照燒雙拼」，煮物「星鰻佐蘿蔔博多蒸」則是以日本博多的地方料理手法，層層堆疊蒸煮肉質細膩的星鰻，而揚物「天婦羅盛合」精選海鮮與蔬菜沾裹薄薄麵衣，高溫油炸鎖住鮮甜；在多種變化的精緻料理之後，主食以「秋季什錦炊飯」呈現，使用醬油、味醂與昆布高湯，配合季節性食材例如銀杏、松茸與栗子以土鍋炊煮，香醇的鮮味搭配煨煮入味米飯。豐盛的特別菜單包括前菜、吸物、生魚片、燒物、煮物、揚物、食事與果物甘味，忘年會及新年會專案包括惠比壽生啤酒一小時無限暢飲，可於和食區或包廂用餐，20人（含）以上、每位NT$2,500+10%。訂席專線：02-2181-5137

米其林餐盤推薦經典粵菜 人氣歐式美食無限供應

宴會廳中式桌菜、西式自助餐尾牙春酒

宴會廳的尾牙春酒專案，中式桌菜皆為桃花林中華料理米其林餐盤推薦主廚團隊掌勺，預定3桌以上、每桌12位，平日專案定價NT$21,000+10%，假日專案則是NT$25,000+10%。平日專案菜單裡「松茸菌菇雞燉翅」以粵菜獨到的湯煲功夫，為公司主管同仁一同滋養補氣。

港式大火爆炒佐以鮮甜中帶點香辣的醬料「海皇醬爆蝦球帶子」，爽脆蝦球與原粒鮮干貝以鑊氣作為媒介結合，入口便是道地粵菜情懷。各式海味山珍比如「魚露樹子蒸石斑」、「牛肝菌醬烤牛排」、「蒜香松露大連鮑」等食材搭配都見老闆疼惜員工心意。最後則選用桃花林不敗經典甜湯「楊枝甘露」，濃郁中亦有柚香清爽。假日專案則以頂級粵菜高檔食材呈現，包括「竹笙濃湯燉排翅」、「蒜香蒸子母龍蝦」、「鮑汁海參扣鮑魚」等都是屬於矜貴原料菜色。而「雲腿麒麟龍虎斑」則選擇反璞歸真，採用港式傳統蒸法-古法蒸，將肉質鮮嫩的整尾龍虎斑與金華火腿、北菇同蒸，讓山珍與海味在熱氣繚繞之中相互融合，山海一色，品嚐食材真滋味。兩款特選菜單，皆能在飲宴的酒足飯飽之餘，品嘗五星級飯店的精緻美食。

由歐風館提供多樣式料理的自助餐，用餐氛圍輕鬆自在、可視自己口味挑選喜歡的菜色。回饋給訂席貴賓的「好禮三選一」則視訂席數量贈送館內餐廳雙人套餐餐券，15桌以上訂席除雙人套餐餐券外，另外獨家贈送價值NT$16,000+15%的大倉菁英客房住宿券1張! 優質回饋好禮豈能錯過？場次有限，歡迎來電預約，讓大倉久和大飯店陪伴您渡過犒賞辛勞的美好時光。訂席專線：02-2181-5129