誠品行旅2021賀歲呈獻【團圓喜聚｜開膳美好】春節圍爐提案

「寒辭去冬雪，暖帶入春風，共歡新故歲，迎送一宵中」，揮別了庚子鼠年，歲次辛丑迎來了吉祥金牛，闔家聚首於守歲時分，歡欣沐浴在新春喜氣！eslite hotel誠品行旅為迎接2021金牛年到來，將以「團圓喜聚│開膳美好」為主題，於除夕春節期間推出半自助式中西海陸饗宴與無國界套餐兩款圍爐提案，以豐盛的山海珍味展開新年好福氣，期許金牛年諸事美好如意！

團聚首選可遠眺信義區都會美景及台北101的二樓In Between之間餐廳，將於除夕當晚推出半自助式「團圓饗宴」，以豐盛澎派的中西自助餐檯滿足家人們多元的味蕾需求，首開場次17:30-19:30時段為每位2,700元+10%，迎接守歲午夜20:00-22:00的第二場次則為每人2,300元+10%，多達20道的豐富菜色包含充滿華麗風味的綜合煙燻牛肉燻鴨拼盤、涼拌烏魚子綠竹筍沙拉、泰式酸辣透抽鮮蔬及冰鎮紹興醉蝦盤等冷盤組合。

在精選熱食則有爐烤脆皮橙汁雞、明太子奶油鮭魚千層麵、清蒸香蔥鱸魚、蘆筍野菜燴雙鮮等美味上桌，主菜則可任選人氣經典的美國頂級肋眼牛排或燒烤龍蝦，除此之外主廚也將於除夕當晚特別呈獻「佛跳牆燉盅」款待每一位家人，為年節注入濃厚的富貴氣息，盼以飽滿心意為團圓宴獻上真摯祝福。訂位洽詢專線：02-6626-2882 In Between之間餐廳。

最適合小家庭歡聚同樂的一樓無國界料理餐廳The Chapter Café則於除夕夜至初三晚間推出每位1,080元+10%起的「新歲套餐」，除可盡享精緻前菜、湯品及餐後主廚甜點外，豪華主菜則獻上義式香料蘑菇烤春雞、香煎紅石斑檸香奶油醬或碳烤美國肋眼牛排綠胡椒醬等三款海陸美味供選擇，伴隨大片落地窗外的松菸生態美景，邀請旅人在溫馨愜意的氛圍中，同桌共度美好圍爐時光，訂位洽詢專線：02-6626-2880 The Chapter Café。詳細資訊請洽誠品行旅官方網站。

闔家大小歡欣喜聚 中西式半自助美饌盡享新春海陸盛宴

可覽盡都市絕美景致的二樓 In Between之間餐廳，以弧形落地窗的超廣角視野，將台北101與古蹟風景完美收納，為一處充滿人文風華與現代摩登的享食境地，於新春除夕當晚將推出「團圓饗宴」，以適合家族歡聚享樂的創意半自助式美饌款待每位親愛的家人，晚間首場17:30-19:30時段為每位2,700元+10%，迎接守歲時分的第二場次20:00-22:00為每人2,300元+10%，將以多達20道的海陸佳餚為新年獻上圓滿祝福！

豐盛的菜色內容包含由綜合煙燻牛肉燻鴨拼盤、涼拌烏魚子綠竹筍沙拉、泰式酸辣透抽搭鮮蔬、冰鎮紹興醉蝦盤、田園沙拉吧所組成的繽紛豪華冷盤；以多道鮮魚料理呈現出富貴餘年寓意的精選熱食，則可品嚐到明太子奶油鮭魚千層麵、清蒸香蔥鱸魚、蘆筍野菜燴雙鮮，以及爐烤脆皮蜜汁橙汁雞等多道風味料理。

精緻主菜則提供深受老饕喜愛的兩款人氣經典美味供任選，包含肉質多汁且富有誘人香氣的「美國頂級肋眼牛排(5oz)」或可選擇質地彈牙帶有豐厚海潮鮮味的「龍蝦半隻│松本茸│干邑濃蝦汁」，除此之外主廚亦特別為每位旅人獻上象徵如意豐收的年節湯品「佛跳牆燉盅」，先以老母雞、豬赤肉、金華火腿細心煨煮8小時淬鍊出濃醇的高湯精華，再加入特選豬腳、豬肚、北菇、鮑魚、瑤柱、蹄筋及北菇等上選食材共同細熬慢燉，以融匯各式山海珍味，為團圓宴帶來飽滿好福氣！最後再以主廚手工特製甜點及季節鮮果為留下歡興餘味，邀請旅人闔家共聚，盡享充滿祥福喜氣的圍爐盛宴！訂位專線：02-6626-2882 In Between之間餐廳。

小家庭圍爐首選 以無國界料理自在暢遊年節新風景

位於一樓的The Chapter Café以大片落地窗迎進松山文創園區獨有的生態綠意與星光夜色，展現出自然隨興的愜意氛圍，最適合小家庭輕鬆聚會，在迎接除夕春節期間特別推出每套1,080元+10%起的「新歲套餐」，以融合東西方無國界海陸饗宴創意詮釋年節風景，為新春到來展開精采序曲！

開胃前菜可選擇班尼迪克水波蛋為概念，佐入法式經典醬汁的「水煮碧綠蘆筍荷蘭醬」或帶有日式輕甜柚香的「和風碳烤雞柳沙拉」；主廚湯品則推薦具有「包餘」意涵的「鮑魚花菇雞湯」，先以老母雞熬製一整日釋出珍貴精華，再加入南非鮑魚、花菇慢火細熬三小時，風味鮮美滋補養生，除此之外亦可選擇以番茄及大量蔬菜燉煮的「鄉村番茄蔬菜濃湯」，不僅口感豐厚且充滿濃郁蔬果香氣。

精緻主菜則獻上三道富有節慶溫度的山海美饌供任選，包含以「起家雞」帶出全家人歡欣同聚含意的「義式香料蘑菇烤春雞」，將特選小春雞經百里香、奧勒岡葉及月桂葉等香料醃製入味，再以培根、蘑菇及新鮮蔬果作為填料，經香煎後進爐烤封存誘人香氣，脆嫩可口吮指回味；另一道主菜「香煎紅石斑檸香奶油醬」則特別選用富含膠質且質地鮮嫩的紅色石斑增添新春喜氣，經香煎上色後佐入新鮮檸檬汁與澄清奶油調製的醬汁，使整體口感更加潤澤細緻；而喜愛品嚐牛排的旅人饕客則不可錯過「碳烤美國肋眼牛排綠胡椒醬」，以肋眼牛排搭佐具有檸檬香氣的綠胡椒與以牛骨、蔬果及紅酒共同熬製的牛肉醬汁，盡釋出令人垂涎的豐美味覺；餐後甜點則以「半潤巧克力蛋糕│香草冰淇淋」為新年帶來甜甜好福氣，邀請旅人用味蕾暢遊新歲，自在享受美好的新春夜晚。訂位專線：02-6626-2880 The Chapter Café。