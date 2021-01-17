越冷越開花 太魯閣初梅乍現

喜歡賞花的旅人們注意！太魯閣天祥地區梅花乍現，如冷空氣持續發威可望有機會欣賞整片梅林，想賞梅可得把握絕佳時機。飯店前方梅園與福園皆是最佳賞花處，旅人可以漫步林間靜賞詩情畫意，或是打卡拍照記錄花海盛況。飯店邀請旅人規畫一趟踏雪尋梅之旅，推出一泊二食住房專案，雙人成行，官網優惠平日每人4,300元起，欣賞梅花迎風綻放，度過風雅峽谷假期！

花海近在咫尺‧『梅園』成熱門打卡點

近日氣溫漸降，也捎來了梅花花訊，太魯閣天祥地區雪梅乍現，讓許多住房貴賓驚喜不已，紛紛拍照留念。飯店前方梅園與福園即是最佳拍照點，不必遠行，整片花海即在眼前，抬頭仰望還可欣賞山嵐舞曳。飯店敬邀旅人們前來度假賞花，走出飯店整片梅花即在眼前，抬頭仰望還可欣賞山嵐舞曳。

追花之旅，首選下塌太魯閣國家公園境內唯一山嶽型的國際五星級酒店，在群山環抱下享受全然的放鬆，大啖在地美食。夜晚的太魯閣也很精彩，飯店規劃原住民音樂會，旅人們圍著溫暖營火，在峽谷一同歌唱，隨著音樂起舞，仰頭即是滿片星空，整座國家公園都沉浸在暖心的冬日浪漫氛圍中，適合情侶及家庭一同來到太魯閣賞花，共譜美好冬日戀歌！

即日起至2021年3月31日，『一泊二食住房專案』 雙人成行，平日每人4,300元起，專案包括山嵐客房住宿一晚、自助早餐一次、任選中式合菜或自助晚餐一次，免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施。

以上價格需另加一成服務費，敬請提前預約

太魯閣晶英酒店訂房專線(03) 869-1155