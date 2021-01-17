ONE ART Taipei 聚焦潮藝術　台北白石畫廊獲最佳空間獎

2021 ONE ART Taipei「最佳空間呈現獎」由白石畫廊奪得。(圖/One Art Taipei) 2021 ONE ART Taipei「最佳空間呈現獎」由白石畫廊奪得。(圖/One Art Taipei)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021 ONE ART Taipei「最佳空間呈現獎」由白石畫廊奪得。

2021 藝術台北（ONE ART Taipei，簡稱 OAT 2021）以 「消費性時代：ON FIRE」為主題聚焦「潮藝術」－「做自己、在舊有體制下脫穎而出」，邀集來自日本、韓國、香港、台灣等近50間國際畫廊參與，1月15日藏家預展日即獲得眾多政商名人與資深藝術人參觀，參與人次在首日即突破近2020年總人次的一半。

OAT 2021推出「最佳空間呈現」（Best Interior Design Award）獎項，本屆評審團邀請專業評審近境制作設計總監唐宗漢（Chung-Han, TANG）、Tatler Taiwan 總編輯李瑜（Yu LEE），以及財團法人中國信託文教基金會 蔣惠亭（Judy CHIANG），於1月16日公布「最佳空間呈現」得獎畫廊為白石畫廊（Whitestone Gallery）。

評審團表示，白石畫廊別具一格的浴室布置，以及簡約雅致的陳列風格，使兩者的完美融合提升至全新高度，極致利用室內各精巧元素，不但將空間美學注入藝術展示，使司空見慣的展房中瀰漫著濃厚且獨特的藝術氛圍，透過汲取畫廊間的多元創意，為飯店型藝博會增添一絲新意，更讓觀賞者自然地沉浸於其空間，深深體會到「藝術即生活」的理念。

OAT 2021藝術導覽服務，由藝術市場研究顧問藝評暨獨立策展人 嚴仲唐（Jason Yen）與藝術顧問周士涵（Hans Chou）兩位藝術專家，帶來共四場不同的精彩導覽：「藝術進化論」、「ALL STAR 全明星專場導覽、「ONE ART 新手指南」和「當代藝術的變與不變」。

此外，更包含 Vogue 專場導覽及愛默生藝術事務所總監王焜生的特別藝術導覽，創造大眾與藝術對話間的非凡體驗。

本屆「Best Buy 3000」也獲得眾多畫廊踴躍參與，更集結多件特色十足的作品，不但增加觀眾參觀藝術博覽會的樂趣，更打造更臻完善且暢通的藝術收藏體系與藝術家發聲的舞台，使藝術交流越發暢通開闊。

大會特別設立「頂級禮遇茶會」邀請頂級藏家於 TOSCANA 義大利餐廳花園區品酩歡聚，並推出「藝術菜單」，享受視覺與味覺的雙重饗宴；「快閃美術館（POP UP Museum）」將展出眾多當代藝術家經典作品。

此外，「Art ＆ Only」暖身特展則帶給觀眾當代與跨時代經典巨作、及35歲以下年輕新秀之作，完美呈現「ON FIRE」潮流藝術的新氣象。