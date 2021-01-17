香港前立委許智峯及家人滙豐帳戶被凍結　CEO電郵遭批「侵犯人權的共犯」

許智峯收到滙豐CEO電郵解釋帳戶凍結一事，許不買單更痛批其為「侵犯人權的共犯」(圖/許智峯臉書) 許智峯收到滙豐CEO電郵解釋帳戶凍結一事，許不買單更痛批其為「侵犯人權的共犯」(圖/許智峯臉書)

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)許智峯及家人的滙豐銀行帳戶被凍結，CEO祈耀年電郵中稱是收到警方通知而採取行動，然而許痛批匯豐是「侵犯人權的共犯」。

香港民主黨前立法委員許智峯及家人的匯豐帳戶被凍結，先前傳出是以「商業決定」為由而被取消，許回擊質疑，銀行以一個與信貸無關的「商業決定」，隨意取消客戶信用卡，是「侵吞資產，行為猶如強盜」。

事發已過一個半月，滙豐CEO祈耀年今日以電郵去函解釋，改稱帳戶被凍結原因為收到警方通知而採取行動，對此許智峯痛批該銀行為「侵犯人權的共犯」。

許智峯今(17)日臉書發文指出，滙豐控股有限公司CEO祈耀年主動透過電郵解釋凍結他戶口一事，「祈耀年指匯豐『不能操作』我的銀行及信用卡戶口，在收到警方通知下有法律責任採取行動，在凍結戶口一事上並無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任。」

電郵提及，早前一位匯豐職員指，銀行因「商業決定」而取消他的信用卡戶口之說法「是錯誤的」，其實他的信用卡與他其他匯豐戶口一樣，只是「被凍結」而非「取消」云云。

許智峯質疑，去(2020)年12月4日他的戶口開始被凍結至今已差不多一個半月，匯豐沒有解釋凍結戶口的法律依據：究竟是根據哪條法例、哪項條文凍結他及他家人的戶口？

許智峯說明，「聯合財富情報組」對銀行有清晰的措施指引，包括銀行應向客戶提出合適提問，釐清有關款項的資金來源、受益人、交易原因等問題，但他當然就從來無收過匯豐就他戶口內任何交易提出過任何問題。

「匯豐如何一下子作總結，認為我的戶口內有可疑交易？審查、提問、翻查、評估的專業程序有否按指引做足？還是『警方說可疑就是可疑』？」許智峯質疑。

許智峯強調，在港共政權對香港的自由無休止的攻擊下，任何機構違反專業、背棄程序，以協助政權打壓香港人自由的，就是侵犯人權的共犯。

許智峯公開呼籲，英國及各國國會議員就事件去信匯豐質詢，及於國會內討論跟進，及呼籲各國政府考慮對匯豐及曾處理相關案件的人員，作相應的國際制裁。

許智峯去年12月宣布流亡海外，並退出香港民主黨。