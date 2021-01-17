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又有醫師染疫！　台灣17日新增1例本土案例，為案838醫院同事

衛服部長陳時中表示，目前指揮中心採取高規格防護措施，若與確診醫護人員有接觸者都先不要上班

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/17 17:09
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　台北報導）國內今（17）日再新增一名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）本土感染案例，為日前北部某家醫院首例醫師感染病例案838的接觸者，中央流行疫情指揮中心表示，目前已針對該醫院醫療人員及相關接觸者採高規格防護措施，亦請所有醫療院所提高警覺。

指揮中心指揮官陳時中今日親自召開記者會，公布新增一例編號案856的本土病例，與案838在同一間醫院服務，因應昨（16）晚公布的新增確診病例案852（護理師，與案838有短暫接觸），衛生單位於昨日針對案838、案839（案838 護理師女友）匡列265名醫護人員二度採檢，其中案856今日確診，其他224人檢驗結果為陰性，其餘40人待採檢。

陳時中表示，案856與案838並非使用同一室休息區，但兩人在1月10日曾共同至病房處理一肺部不適病患，時間約莫10分鐘，不過當時案856配戴外科口罩、案838戴N95 口罩。儘管兩人僅短暫接觸且防護措施完善，陳時中表示，指揮中心傾向案856是因與案838接觸傳染，且目前沒有證據顯示案856是因環境受到汙染而感染。

陳時中表示，因應本起事件，指揮中心採取「高規格」防護措施，若與確診醫護人員有接觸者都先不要上班，待採檢結果出爐及指揮中心進一步研議後，再採取相應措施，「所有醫護人員，有任何症狀都先不要上班」，並立刻通報相關單位。

此外，日前發現該間北部醫院有四處檢測出病毒，目前醫院已將個案上班之病房關閉並進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施「只出不進」政策，以減少風險。

儘管案838是專門治療武漢肺炎的醫師，但與案856接觸當時在值班，也顯現醫院在人力不足時無法完全執行分流政策，因而帶來風險。陳時中在記者會中坦言，這確實是醫院的挑戰，除考量人力配置、成本等因素，也需思考疫情來時人力不夠，沒有疫情時又成為閒置人員等問題；不過他也多次強調，將針對學理、SOP （標準作業程序）等既有政策持續做滾動式檢討。

陳時中表示，在案852後，目前該家醫院已有80名人員遭到隔離，包括40名護理師、26名醫師（包括案856），目前也正積極採檢與案852同住的家人及其他社區接觸者。

陳時中提及，由於目前醫院群聚皆與案838有關，且指揮中心「積極控制中」，包括擴大採檢及隔離措施等，目前並未考慮封院。

除了一例武漢肺炎本土案例外，今日也新增三例境外移入案例，皆為印尼籍漁工，指揮中心共匡列接觸者三名，為其中一例同車接觸者，因有適當防護，均列自主健康管理。

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本土感染

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