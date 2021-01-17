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5香港人赴美國尋庇護　傳去年偷渡台灣遭拘留

台灣大陸委員會對於相關消息不予置評

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/17 17:46
2019年7月27日香港反送中運動示威者在元朗遊行（照片來源：美聯社提供）

2019年7月27日香港反送中運動示威者在元朗遊行（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）五名參與前（2019）年香港「反送中」運動的年輕示威者已抵達美國尋求庇護，據報導指出，他們即是去（2020）年7月被台灣海巡署發現後拘留的偷渡者。

海外港人組織Hong Kong Democracy Council US（HKDC）總監朱牧民週六（16，台北時間）透過聲明表示，「這些抗爭者均在30歲以下，參加了香港仍在進行的民主抗爭活動，面臨與抗爭活動有關的逮捕和指控，並於去年7月乘船逃離香港」。

他們「經歷了艱苦而危險的尋求自由之旅」，朱牧民提及，「他們沒有喪命於茫茫大海或被中國當局逮捕，面對被拘留和監禁的12名抗爭者相同的命運，實屬萬幸。」

儘管朱牧民新聞稿中對台灣隻字未提，不過似乎暗示五名庇護申請者與去年8月試圖潛逃至台灣的12名抗爭者循相同路線，即是自水路繞往東沙島後前往台灣；媒體報導也持相同論點。

有媒體人在去年9月便指出有五名自香港潛逃的示威者，在東沙島附近遭台灣海巡署發現，隨後移送至高雄拘留已近兩個月。東沙島位於南海北邊，具有地理戰略意義，由台灣政府控制並派駐海巡署人員。

大陸委員會對於相關消息不予置評。

與五名順利前往美國的示威者命運不同的是，去年8月在香港水域即被中國廣東海警逮捕的12名抗爭者，有10人在年底遭判處七個月至三年徒刑，其餘兩名未成年則獲不起訴。

朱牧明為「讓愛與和平佔領中環」發起人之一牧師朱耀明之子，儘管他為美國公民，香港警方日前已依香港版國安法通緝他。

香港
反送中
HKDC
朱牧民
陸委會

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