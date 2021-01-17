ART FUTURE匯聚國內外搶手藝術品　台北君悅農曆年前登場

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）2021 ART FUTURE 藝術未來匯聚近50家畫廊、藝術替代空間與藝術學院等，展出中村萌、六角彩子、草間彌生等拍賣市場上最新最熱門搶手的藝術家作品，總計超過450位海內外藝術家，共1000件作品，將於2021年2月6登場。

ART FUTURE由張學孔於2009年創辦Young Art Taipei的理念，結合當代藝術博覽會與國際獎項，推廣亞洲年輕藝術家的藝術盛會。

ART FUTURE由「當代新銳藝術展區」(Young & Emerging Section)、「現當代藝術展區」(Modern & Contemporary Art Section )及 「亞洲新星獎」(ART FUTURE PRIZE)等三大計畫組成，以亞洲當代藝術視野為基底，培力40歲以下亞洲新銳藝術家，不斷挑戰最新穎的亞洲當代新銳藝術。

本屆當代新銳藝術展區再次力邀福利社、伊通公園，這些藝術替代空間是眾多知名藝術家的搖籃，為上一世紀開創藝術創作的自由風氣，並為下一世代實現當代藝術實驗精神，承先啟後地深度探討和對話交流，以大膽前衛的表現方式，給予觀者更深層的感官刺激。

參展藝術家包含福利社黃崧菀、陳為榛、吳瑋庭，及伊通公園黃萱、邱譯民、陳為榛、龔寶稜等。台灣藝術高等教育先驅－國立臺灣藝術大學，其藝廊品牌「臺藝美學」將於展位號1044展出，由參展藝術家林姿兒、耿怡文、李尉郎、許文瀚、林凱民展現具有國際水準的優秀作品。

萬眾矚目的重要亮點「亞洲新星獎」，本次徵選出近80位無畫廊經紀約的年輕傑出藝術家，分別來自巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉等，共同爭取僅有一只的亞洲新星之冠。前屆授與榮典的評審有德國DAM Gallery 負責人Wolf Lieser、日本知名收藏家宮津大輔、印尼ART MOMENT藝術博覽會總監Leo Silitonga。本

此外，展前1月30、31日，即以「台灣藝術財經論壇」在台北國際會議中心開啟前哨，針對股票族、房產投資客等族群，從藝術財經學術、藝術市場觀察、藝術收藏實務三要，貫穿藝術財富收藏與管理，讓有意進入藝術市場新藏家。

展覽資訊

貴賓預展： 2021. 2. 5 Fri 五 1200 – 2000

公眾展期： 2021. 2. 6 Sat 六 1100 – 1900

地點： 台北君悅酒店10樓（台北市信義區松壽路二號）

參展畫廊

三才畫廊・苡樂藝術空間・藝境畫廊・態度畫廊・看見藝術・輕映十九藝文空間・敬園藝術空間・傳承藝術中心・青雲畫廊・淡江工作室有限公司・多納藝術・福利社・新苑藝術・尼頌詩藝術・國璽藝術・涵藝術・好思當代・i599藝術空間・乙皮-心關係藝術空間・伊通公園・晉藝術空間館・寬藝術空間・郭木生美術中心・尊彩藝術中心・LILI ART・洛德藝術畫廊・麥克道夫畫廊・茗昕藝術有限公司・品藝術・臺藝美學・揚曦藝廊・大雋藝術・茉莉畫廊・誠空間・藝星藝術中心・台灣當代漆藝創作協會・萬菓國際藝廊有限公司・亞米藝術・伊日藝術計畫・宛儒畫廊・雲畫廊

特展區

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