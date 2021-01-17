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獨立小組調查世衛應對疫情　震驚判斷力嚴重受限

By  中央社
2021/01/17 08:50
世界衛生組織標誌（照片來源：美聯社）

世界衛生組織標誌（照片來源：美聯社）

世界衛生組織18日將召開執委會，國際專家組成的獨立小組預計在會中提出的報告指出，對於世衛判斷病毒大流行能力「嚴重受限」感到震驚，並認為中國去年1月應可實施更好的公衛措施。

2020年5月舉行的世界衛生大會（WHA）通過決議成立大流行防範和應對獨立小組（IPPR），對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的國際衛生及世界衛生組織（WHO）應對工作啟動公正、獨立和全面評估。

這個獨立小組將在1月18日至26日舉行的第148屆世衛執行委員會議上提出期中報告。
根據小組已先公布的2021年1月最新報告，內文直指世衛在完成預期工作方面力量不足，小組震驚（struck）於世衛在驗證疾病暴發報告、判斷是否具有大流行潛力以及部署支持資源及遏止疫情方面的能力「嚴重受限」（gravely limited）。

這份報告認為，世衛需加強領導衛生工作及協調組織的作用。

這份報告另表示，目前不清楚世衛根據「國際衛生條例」成立的突發事件委員會為何直至2020年1月第3週才召開會議，也不清楚為何第一次開會時未能針對宣布構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）達成一致，而待1月30日才宣布構成PHEIC。

報告也點出，特別是在2020年2月初至3月初，如果世衛更早使用「大流行」一詞，是否會有助防疫？雖然「國際衛生條例」沒有使用這個詞，也沒有進行定義，但使用「大流行」一詞確實有助人們提高注意力、關注健康事件嚴重性，但世衛直到3月11日才使用這個術語。

此外，內文並提到中國，獨立小組表示，中國地方和國家衛生部門原本可以在1月更有力地實施公共衛生措施；另於1月底，證據表明一些國家出現了病例，任何出現可能病例的國家當時都應該立即實施公共衛生控制措施。但現實並非如此。

報告表示，獨立小組工作尚未完成，仍有一些關鍵問題待深入審查。在提出期中報告後，今年5月WHA上會再提出報告。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）2020年7月任命紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）及賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）擔任獨立小組共同主席，成員共有11人，包括美國、法國、英國、墨西哥、印度、哥倫比亞及中國等專家，中國代表是防疫專家鍾南山。

更新時間 : 2021-01-17 09:32 GMT+08:00

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