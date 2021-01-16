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最新【本土個案1/16 又增1例】北台灣某醫院群聚感染再增1護理師確診　同病房逾50名醫護隔離

▲指揮中心1/16晚間10時緊急召開記者會宣佈, 北台灣某醫院本土病例由原先的2人增至3人, 已屬醫院群聚。▲該醫院目前整個病房都列為居家隔離對象。同病房逾30名護理人員居家隔離、22名醫師在醫院隔離7天。▲指揮官陳時中晚間在臨時記者會強調，這次僅封病室，並未封院。▲至於台灣首位染疫醫師案838的傳染來源, 經全基因體序列分析,初步推斷案838極可能是在照顧案812時被傳染。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/16 23:45
指揮中心指揮官陳時中（圖）16日晚間臨時舉行記者會 ，宣布新增1例本土個案，為北部醫院護理師，曾和日前染疫醫師接觸；同病房逾30名護理人員...

指揮中心指揮官陳時中（圖）16日晚間臨時舉行記者會 ，宣布新增1例本土個案，為北部醫院護理師，曾和日前染疫醫師接觸；同病房逾30名護理人員...

更新時間: 2021-01-16 23:44

首次發稿: 2021-01-16 22:32

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 北部某醫院原先因出現2例醫護感染的本土病例而擴大採檢，452人檢驗結果今晚出爐，都是陰性。但指揮中心指揮官陳時中晚間10時緊急召開記者會宣布，該醫院又新增1例本土個案，為染疫醫師案838接觸者，同樣為該醫院工作人員。

陳時中在晚間臨時召開的記者會宣布，新增一例本土案例，案852是20多歲女性，案838本月10日到醫院值班與這位護理師有3段接觸，下午的接觸長達一小時，初步判斷可能是這段時間感染的。

案852於1月11日採檢結果陰性。期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

陳時中指出，這位護理師先前第一次採檢為陰性是在潛伏期內，不代表其他接觸者沒有染疫可能，案838、案839匡列之醫院接觸者採檢468人中，共265人為醫院人員，這265人將於明(17)日進行第2次採檢。若第二波檢驗仍是陰性才能比較放心。

目前與案852接觸過的診所醫師及護理師都已隔離，診所的櫃檯人員、藥局人員都自主健康管理，27位護理人員與4到5位MP都列為14天居家隔離；醫院整個病房都列為居家隔離對象。

這段期間曾經進出這個病房的醫師共22人，進入時間都非常短，但這已經是醫院群聚，22位醫師居家隔離7天。

陳時中表示，原則上醫師隔離期間的病患會由同一醫院同科醫師協助照顧，必要時由主治醫師視訊照護。

因應本起事件，該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。指揮中心再次提醒，針對此次事件之相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

北部某醫院一名照顧武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎）個案的醫師1月11日確診染疫，並傳染給護理師女友，中央流行疫情指揮中心緊急採檢醫院、社區共522名接觸者均陰性，其中77人二採陰性，排除第一圈接觸者染疫。

為求謹慎，昨(15日) 起再對和染疫醫師同科系、曾短暫接觸的照護人員共452人進行擴大採檢，釐清第二圈接觸者是否帶病毒。擴大採檢結果今晚出爐，這452人都是陰性。

陳時中今天同時提到, 關於台灣首位染疫醫師案838的感染來源, 各界都相當關注經過全基因體序列分析,發現與案812(美國, 境外移入個案) 幾乎完全相同,因此初步推斷案838這位男醫師極可能是在照顧案812時被傳染,但目前仍無法百分之百確定

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