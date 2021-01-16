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日本第二波疫情爆發期間自殺率增16％ 以女性與青少年為主

女性自殺率增37%，為男性5倍之多，家暴的情況也更嚴重

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/16 21:06
不只是自殺率升高，日本目前的疫情狀況並不樂觀。（圖/路透社）

不只是自殺率升高，日本目前的疫情狀況並不樂觀。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本的自殺率自2020年七月至十月這段期間，和前一年同期相比增加了16%，且主要以女性與青少年為主。

日本自新冠疫情爆發之後，自殺率並不是一直處於上升狀態。根據路透社的報導，日本東京都健康長壽醫療中心和香港大學的研究團隊發現，在第一波新冠疫情爆發期間，也就是二月至六月，日本的自殺率較前一年同期減少14%。團隊分析其主要原因在於，第一波疫情爆發後，學校和公司暫時關閉，使學生的課業壓力降低，上班族的工作量減輕，同時還能享有政府的補貼。

然而，在第二波期間，女性的自殺率卻增加37%，是男性的5倍之多。研究團隊認為，以女性為主的產業因長期未趨緩的疫情大受衝擊，如餐飲業、零售業和住宿業，同時，因人們為防疫而待在家中的時間大幅增加，加重了家庭主婦的工作負擔與心理壓力，也讓家暴的情況更嚴重。

而根據NHK，日本自去年4月至年底期間，日本兒童及青少年已有多達300多人自殺，推測是因各種防疫政策使得孩童心裡產生被孤立的感覺。另外，也因父母受疫情影響在家工作後，可能與孩子產生更多摩擦，造成更多身心靈受虐的狀況。

不只是自殺率升高，日本目前的疫情狀況並不樂觀。昨日（15日）是日本新冠肺炎首位確診的一週年，至今不僅看不到疫情平息跡象，甚至二度發布中央層級「緊急事態宣言」。而根據中央社，埼玉縣的戶田中央綜合醫院更發生新冠肺炎群聚感染，截至14日，已知住院的病人與職員共310人確診，其中31人死亡，這些都讓延期到今年夏天登場的東京奧運與帕運前景難料。

日本
新冠肺炎
武漢肺炎
疫情
自殺率

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