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【新冠肺炎】台灣1/16新增7例境外移入 來自菲律賓、印尼、美國、俄羅斯及南非

衛生單位已掌握所有確診個案之接觸者，目前國內累計136,518例新冠肺炎相關通報，其中850例確診。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/16 14:15
（來源/中央社）

（來源/中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓、印尼、美國、俄羅斯及南非入境。

指揮中心表示，案845(30多歲)、案846(20多歲)均為菲律賓籍男性移工，去(2020)年12月24日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，今(2021)年1月6日檢疫期滿前採檢結果為陰性，1月14日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。由於2名個案均無症狀，且檢疫期間及自主健康管理期間均未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案847為俄羅斯籍50多歲男性，今年1月5日來臺工作，入境時無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，1月13日出現嗅覺異常，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

案848為印尼籍20多歲男性漁工，去年12月27日來臺工作，迄今無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，今年1月11日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，該次採檢共6人同行，2人陽性(為日前公布之案841及842)，餘4人陰性。1月14日仲介安排4人至醫院進行第二次自費採檢，1人陽性，為今日確診之案848。衛生單位已掌握個案接觸者共5人，3人為一同至醫院採檢者，檢驗結果為陰性；2人為專車司機，因有適當防護，均列自主健康管理。

案849為菲律賓籍40多歲男性漁工，去年12月30日來臺工作，迄今無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，今年1月14日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共6人，均有適當防護，列自主健康管理。

案850為本國籍40多歲女性，為案817一同自美國返臺之家人。個案居住於美國， 1月3日與家人一同返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有不適症狀，於機場採檢，採檢結果為陰性，因其同行家人(案817)為陽性，故改列居家隔離。個案於1月5日再次採檢，檢驗結果為陰性，後於居家隔離期間陸續出現咳嗽、味覺異常等症狀，1月13日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

案851為本國籍30多歲男性，長期於南非工作，去年12月16日返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告。個案入境後於家中進行居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，自述1月6日自主健康管理期間有腹瀉症狀。個案於1月14日至醫院自費檢驗，於今日確診。衛生單位已掌握個案家庭接觸者共5人，4人列居家隔離，1人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計136,518例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含133,857例排除)，其中850例確診，分別為753例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、751人解除隔離、92人住院隔離中。

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境外移入
確診病例

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