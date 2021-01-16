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全台灣大缺血！新竹高雄血液庫存撐不到4天

根據血液基金會16日最新統計，全台平均血液庫存都不足5天用量，以新竹、高雄剩不到4天最嚴重，台北和新竹地區A、O、AB型只能再撐3天

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/16 12:36
圖/台灣血液基金會.TN後製

圖/台灣血液基金會.TN後製

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全台灣血庫快見底，根據血液基金會最新統計，全台平均血液庫存都不足5天用量，以新竹、高雄剩不到4天最嚴重，台北和新竹地區A、O、AB型只能再撐3天，台灣血液基金會呼籲民眾捐熱血。

全台灣大缺血！新竹高雄血液庫存撐不到4天圖/衛福部

據基金會最新統計，截至今天上午，全台平均血液庫存量都告急，以新竹和高雄缺血最嚴重，僅剩3.9天，台北地區剩4.1天、台中地區4.8天、台南地區剩4.9天。

台北和新竹地區最缺A、AB及O型血液，庫存都剩3天左右；台中地區最缺AB型、僅剩3.3天，O型也僅剩3.7天；高雄地區A、B、O型血液庫存不到4天；台南地區血液庫存狀況相對穩定，但A、B型血液庫存也僅剩4天左右。

國立台灣大學醫學院附設醫院罕見貼出缺血公告，婦產部醫師施景中近日在社群網站臉書（Facebook）發文，目前捐血中心只能提供台大10單位的O型紅血球，一旦遇到大出血病患，可能一名孕婦就會用掉這些應急血品，呼籲民眾捐血救命。

中央社引述血液基金會業務處長洪英聖表示，北部地區近一個月天氣偏濕冷，捐血量銳減，遲遲拉不上來，嚴重缺血狀況下，醫院只能優先提供血品給急重症患者救命。

洪英聖說，昨(15日) 天氣放晴，加上醫師、媒體全力呼籲捐血，台北市捐血量比平時多出1000袋，呼籲民眾趁週末假期挽袖捐血。

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更新時間 : 2021-01-16 14:32 GMT+08:00

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