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【更新】北台灣桃園市中壢區議員王浩宇罷免案今投票 選民須戴口罩、配合防疫措施

今天(16日) 投票時間為上午8時至下午4時，投票人數為32萬7758 人，罷免門檻為8萬1940票。共設置233個投票所。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/16 10:04
桃園市議員王浩宇罷免案16日投票，截至上午9時未出現違規或不守秩序的情形，整體投票情況順暢。圖中工作人員正在為選民量體溫，落實防疫措施。...

桃園市議員王浩宇罷免案16日投票，截至上午9時未出現違規或不守秩序的情形，整體投票情況順暢。圖中工作人員正在為選民量體溫，落實防疫措施。...

【更新】北台灣桃園市中壢區議員王浩宇罷免案今投票 選民須戴口罩、配合防疫措施

桃園市議會第2屆第7選區中壢區民主進步黨籍議員王浩宇罷免案，16日舉行投票，民眾上午陸續前往投開票所投票。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園市議員王浩宇罷免案今天(16日) 投票，罷免門檻為8萬1940票。桃園市選舉委員會15日表示，罷免案共設置233個投票所，居家隔離、居家檢疫者不得進入投票所投票及參觀開票。

今天(16日) 投票時間為上午8時至下午4時，投票人數為32萬7758 人，罷免門檻為8萬1940票。

中央選舉委員會是在去年(2020年) 審查通過桃園市議會第2屆第7選舉區(中壢區)民主進步黨籍議員王浩宇罷免案。

中央社15日引述桃園市選舉委員會表示，這次罷免案共設置233個投票所，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎）疫情嚴峻，投票前會進行投票所內、外及應用物品的消毒，投票所外也會設置簡易防疫站。

選民注意事項

投票民眾須戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，保持社交距離排隊投票，居家隔離、居家檢疫者，及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，在接獲通知檢驗結果確認陰性之前，不得進入投票所投票及參觀開票，工作人員除了全程配戴口罩外，開票結束後也會再次進行場地全面消毒。

罷免案若通過 不再補選

桃園市選委會表示，若罷免案通過，被罷免人從公告日起解除職務，依照地方制度法規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補若罷免案未通過，在被罷免人任期內，不得再提出罷免案。

聯合新聞網報導，雖然預估今天下午5點過後就會知道結果，不過按法定程序，中選會要在22日以前審定罷免投開票結果，22日當天公告結果

北台灣桃園市議員王浩宇罷免案今投票　選民須戴口罩、配合防疫措施

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【更新】北台灣桃園市中壢區議員王浩宇罷免案今投票 選民須戴口罩、配合防疫措施圖為中選會主委李進勇12日前往印刷廠視察罷免票印製作業，人員進出罷免票印刷廠，須憑選舉委員會核發工作證並接受檢查。（中選會提供）中央社

桃園
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中壢

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