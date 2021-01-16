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【更新】高齡94歲扁媽因肺炎引起敗血症去世　台灣前總統陳水扁: 簡單家祭、不辦告別式

▲前總統陳水扁母親陳李慎女士，於2021年1月15日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲。▲總統蔡英文聞訊後深感不捨，盼陳前總統及其家屬節哀保重，將視家屬治喪事宜規劃適時致意。▲副總統賴清德則透過臉書po文表示:扁媽是一位偉大的母親......如今放下塵世一切，離苦得樂。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/16 09:23
圖/前總統陳水扁臉書.TN後製

圖/前總統陳水扁臉書.TN後製

更新時間: 2021-01-16 11:35

首次發稿: 2021-01-16 09:23

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）前總統陳水扁的母親陳李慎15日晚上辭世，她的孫子、高雄市議員陳致中證實阿嬤往生的消息。陳李慎享壽94歲。有關後續的治喪事宜，陳致中未說明。

總統府發言人張惇涵16日表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨，盼陳前總統及其家屬節哀保重，將視家屬治喪事宜規劃適時致意。

副總統賴清德16日在臉書最新po文指出: 早上聽聞扁媽不幸逝世的消息，內心感到十分不捨。扁媽是一位偉大的母親，母愛光輝無限，如今放下塵世一切，離苦得樂。祝福扁媽在西方極樂世界，逍遙無憂，也請家屬節哀保重。

前總統陳水扁16日上午8時左右在臉書po文如下:

［扁媽走了］

親愛的母親陳李慎女士，於2021年1月15日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲。

感謝各界的關心，感恩麻豆新樓醫院及其護理之家9個多月來的醫療及照料！

家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了。

為了遵照家母一切從簡，不要驚動大家的遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。敬請親朋好友鑒諒！

陳水扁偕同全體家屬深深一鞠躬！

2021.1.16

中央社報導，陳水扁於去年(2020年) 中在臉書發文稱要搬回台南，除了是回到成長的台南故鄉，另一個原因是要就近照顧老母親，當時他還透露母親因跌倒骨折導致胸椎第12節壓迫性骨折，後來進行骨水泥灌漿手術，但因行動不便且食慾不佳而貧血，還有腸胃問題等。

陳致中日前於臉書也貼文阿嬤跌倒住院，情況不好，他於新年要許願阿嬤早日康復。

1月3日陳水扁在主持首集廣播節目時也談到高齡老母親住院，失智到甚至已經認不得他了。談到母親的身體健康問題，扁流露出心疼與不捨之情。

高齡94歲扁媽因肺炎引起敗血症去世　前總統陳水扁PO文: 簡單家祭不辦告別式

【更新】高齡94歲扁媽因肺炎引起敗血症去世　台灣前總統陳水扁: 簡單家祭、不辦告別式圖/前總統陳水扁臉書

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