再批中國隱匿 美衛生部長：最初借助台灣得知疫情

去年訪台的美國衛生部長艾薩今天藉著「傳統基金會」舉辦的線上討論會，再度痛批中國隱瞞疫情危害全球，造成各國防疫「瞎忙」，並說台灣是美國取得最初疫情消息的來源之一。

傳統基金會（The Heritage Foundation）舉辦「一年後：從初期因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情做法汲取的教訓」（One Year Later: Lessons from the Early COVID-19 Response）線上討論會，由基金會主席詹姆斯（Kay C. James）主持。

福斯新聞（Fox News）報導，艾薩（Alex Azar）表示：「我們前年12月30日得知中國武漢爆發起源不明的肺炎疫情，但並非依據國際公衛規範的規定自中國官方管道獲知，而是藉著我們追蹤媒體的報導，以及經由台灣駐美國代表處的告知。」

他說：「美國政府獲告知中國出現新型病毒的最早管道之一，是台灣方面的人士。」

對於中國隱匿疫情，艾薩指出，武漢肺炎的病毒基因定序直到去年元月9日才公布，當時媒體報導疫情的消息已經10天，而且可能已是疫情爆發後約兩個月。

他說：「若能在元月展開對疫情的調查，會有助於美國及全球推展依據科學與數據的因應方式，結果我們都在瞎忙，直到元月20日才正式確認病毒會人傳人。」

艾薩表示，美國苦無機會了解可能是源自於中國的武漢肺炎疫情。他也解釋，疫情爆發之初美國行政部門所以曾讚許中國，是為了取得中國方面的若干合作；而美國官員據稱曾私下向中方施壓，

他並斥責世界衛生組織（WHO）持續讚揚中國。他說：「很不幸，WHO從未效法我們的改弦易轍，並且時至今日仍繼續拍中國馬屁」。

艾薩並認為，若武漢肺炎源自民主國家，有可能避免疫情蔓延至全球，不同於中國由極權政府統治造成的狀況。