台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.99%

根據臺灣證券交易所統計，110年1月15日發行量加權股價指數收盤為15,616.39點，較上週(110年1月8日)的15,463.95點上漲152.44點，漲幅約為0.99%，台灣50指數收盤為13,079.14點，較上週的12,808.93點上漲270.21點，漲幅約為2.11%，寶島股價指數收盤為17,736.05點，較上週的17,596.69點上漲139.36點，漲幅約為0.79%。產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲7.06%為最大，跌幅以航運類指數下跌8.58%為最大，未含金融類指數上漲174.92點，漲幅約為1.28%，未含電子類指數下跌408.65點，跌幅約為2.56%，未含金融電子類指數下跌402.37點，跌幅約為2.92%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆9,238.17億元，全體上市股票成交金額為1兆8,344.10億元，股票成交量週轉率為4.15%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類7,018.42億元，占全體上市股票交易金額38.26%

第二名，電子零組件類2,962.16億元，占全體上市股票交易金額16.15%

第三名，其他電子類1,466.96億元，占全體上市股票交易金額8.00%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類12.84%

第二名，電子零組件類12.27%

第三名，光電類11.29%

累計今年年初開盤迄今共10個交易日，集中市場總成交金額為3兆8,053.82億元，市場日平均成交金額為3,805.38億元，股票成交量週轉率為8.70%，股票日平均成交量週轉率為0.87%。

2021年1月15日全體上市公司市場總值為新台幣47兆5,400.56億元，較上週(2021年1月8日)市值47兆1,185.93億元增加4,214.63億元，增幅約為0.89﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)