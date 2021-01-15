Alexa
  1. 首頁
  2. 財經

台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.99%

上市股票總市值達47.54兆元

By  台灣英文新聞
2021/01/15 18:34
台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.99%

根據臺灣證券交易所統計，110年1月15日發行量加權股價指數收盤為15,616.39點，較上週(110年1月8日)的15,463.95點上漲152.44點，漲幅約為0.99%，台灣50指數收盤為13,079.14點，較上週的12,808.93點上漲270.21點，漲幅約為2.11%，寶島股價指數收盤為17,736.05點，較上週的17,596.69點上漲139.36點，漲幅約為0.79%。產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲7.06%為最大，跌幅以航運類指數下跌8.58%為最大，未含金融類指數上漲174.92點，漲幅約為1.28%，未含電子類指數下跌408.65點，跌幅約為2.56%，未含金融電子類指數下跌402.37點，跌幅約為2.92%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆9,238.17億元，全體上市股票成交金額為1兆8,344.10億元，股票成交量週轉率為4.15%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類7,018.42億元，占全體上市股票交易金額38.26%

第二名，電子零組件類2,962.16億元，占全體上市股票交易金額16.15%

第三名，其他電子類1,466.96億元，占全體上市股票交易金額8.00%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類12.84%

第二名，電子零組件類12.27%

第三名，光電類11.29%

累計今年年初開盤迄今共10個交易日，集中市場總成交金額為3兆8,053.82億元，市場日平均成交金額為3,805.38億元，股票成交量週轉率為8.70%，股票日平均成交量週轉率為0.87%。

2021年1月15日全體上市公司市場總值為新台幣47兆5,400.56億元，較上週(2021年1月8日)市值47兆1,185.93億元增加4,214.63億元，增幅約為0.89﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2021-01-15 23:32 GMT+08:00

最受歡迎

【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
療癒！日本重量級當代藝術家奈良美智　台灣特展首波新作搶先曝光
療癒！日本重量級當代藝術家奈良美智　台灣特展首波新作搶先曝光
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨