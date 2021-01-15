中華電信兌兌Point新春點數玩很大 網路門市申辦方案最高贈4,500點

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中華電信Hami Point於110/1/15起至110/2/16推出「 開春瘋集點 豪禮迎新年」新春三重加碼優惠：

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【加碼3】 申請HiNet光世代指定方案專屬加碼禮300點：即日起至20 21/12/31，透過網路門市申請HiNet光世代「 智慧生活」、「電競」、「Hi!Netflix」、「 宅家爽爽吃」、「宅家好好玩」、「宅家學英文」、「 宅家學夯程式」等方案，即享加碼禮300點！