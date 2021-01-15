Alexa
  1. 首頁
  2. 科技

中華電信兌兌Point新春點數玩很大 網路門市申辦方案最高贈4,500點

加碼再抽紅包16,888點

By  台灣英文新聞
2021/01/15 18:29
中華電信兌兌Point新春點數玩很大 網路門市申辦方案最高贈4,500點

點數經濟夯，即日起中華電信推出「兌兌Point」專區放大點數價值！回饋用戶集點換好禮，2月16日前更加碼「開春瘋集點 豪禮迎新年」活動，祭出超過500個豪禮中獎機會，透過網路門市申請指定方案，除了最高可獲得Hami Point 4,500點，還能抽紅包16,888點！點數1點等同現金1元，加入中華電信LINE官方帳號且免費升級綁定LINE VIP完成，再加贈200點盡情使用。後疫情時代，中華電信Hami Point為你放大點數價值，聰明買划算換！

　　為滿足用戶多樣化的消費方式，Hami Point持續進步升級，透過日常購物、人氣美食、交通運輸各大類別皆能累積點數，點數1點換1元，除可用於折抵電信費外，也可使用消費折抵兌換。熱門合作品牌包括：Apple AirPods、舒潔衛生紙、橘子工坊、奇美家電、饗食天堂、家樂福、星巴克、7-11、全家、萊爾富、爭鮮、摩斯漢堡、肯德基、台灣大車隊、台灣高鐵等，除此之外，用戶也可使用Hami Point交換亞洲萬里通旅程點數或是交換樂天點數折抵樂天市場消費，兌點運用方式超過上千種，多元選擇1點也不浪費！

　　中華電信Hami Point於110/1/15起至110/2/16推出「開春瘋集點 豪禮迎新年」新春三重加碼優惠：

【加碼1】 16,888點紅包抽1波：凡於活動期間至網路門市(註1)申請行動月租、寬頻、MOD、市話、預付卡儲值等業務，即可獲得抽獎資格(註2)，最大獎16,888點，價值16,888元。點數1點可折1元，另有5,000點、1,000點及100點豪禮，中獎名額超過500名！

【加碼2】 LINE好友獨享禮200點暖心送：活動期間至網路門市申請行動月租「精采5G」、「青春無敵學生方案」、「幸福199」方案；或是寬頻光世代100M以上之「玩美生活」、「智慧生活」方案，並加入中華電信LINE官方帳號且免費升級綁定LINE VIP，立刻加贈200點！

【加碼3】 申請HiNet光世代指定方案專屬加碼禮300點：即日起至2021/12/31，透過網路門市申請HiNet光世代「智慧生活」、「電競」、「Hi!Netflix」、「宅家爽爽吃」、「宅家好好玩」、「宅家學英文」、「宅家學夯程式」等方案，即享加碼禮300點！

更新時間 : 2021-01-15 23:32 GMT+08:00

最受歡迎

【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
療癒！日本重量級當代藝術家奈良美智　台灣特展首波新作搶先曝光
療癒！日本重量級當代藝術家奈良美智　台灣特展首波新作搶先曝光
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨