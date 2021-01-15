「零接觸經濟 好釋帶回迦」新北、台東共同行銷釋迦

台東釋迦傳統銷售通路因新冠肺炎疫情受阻， 為一齊力撐小農度過銷售難關，新北市政府與臺東縣政府聯名合作， 今(15)日於新北市政府舉辦「零接觸經濟 好釋帶回迦」記者會，宣布第二波台東釋迦宅配訂購優惠活動， 讓好「釋」直送新北「迦」。 現場新北市長侯友宜及臺東縣長饒慶鈴， 攜手推薦臺東縣農友的美味釋迦，並以新形態零接觸的銷售通路， 讓市民一甩疫情陰霾，在家也能品嚐臺東限定的甜蜜好滋味。

新北市長侯友宜表示，為讓在新北市內認真打拼的民眾， 能夠不受疫情影響，也能品嚐臺東釋迦的美味， 市府特別與臺東縣合作，配合新型態安全生活模式， 打造零接觸經濟，將前次熱銷新北的釋迦， 藉電商平台及宅配的方式， 讓廣大的市民朋友打通電話或滑滑訂購網站，在家輕鬆點就能把好「 釋」帶回「迦」，也讓傳統通路因疫情受阻的台東小農， 打開新形態銷售管道，降低疫情衝擊。 也感謝新北市農會及新北果菜公司的大力支持，現場分別加碼認購1 萬台斤及2萬台斤的鳳梨釋迦，邀請市民一齊當農友後盾， 支持最優質的台灣農產品。

臺東縣長饒慶鈴表示，非常感謝前次新北市民的大力支持， 先前在新北耶誕城展售， 並透過新北市農會及新北果菜公司等通路平台協助，出貨已達1萬餘 斤的好成績，為全台銷售冠軍。本次帶來的鳳梨釋迦， 不僅籽粒稀少，甜度高達26度，口感甜酸又綿密， 還帶有淡雅的鳳梨香氣，且富含維生素C、維生素B2及膳食纖維， 外加台東縣得天獨厚的氣候條件，有縱谷阻擋東北季風， 更有太平洋黑潮保溫加濕，孕育出具有外銷國際的高品質釋迦， 歡迎大家踴躍訂購。

台東縣農產股份有限公司吳柏成總經理表示， 為感謝新北市民先前的踴躍支持，本次特別推出一箱6公斤裝，約8 ~10顆的A級鳳梨釋迦，每箱只要600元(含宅配到家費用)的 優惠活動，詳洽訂購專線：089-328088， 邀請大家手刀搶購。此外亦在台灣好農電商平台網站(https: //bit.ly/35b8OLV)提供不同的訂購規格， 其中主打1箱3公斤裝鳳梨釋迦加一元多一箱的好康優惠， 而相關訂購資訊亦可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢：https ://reurl.cc/MZvxok。