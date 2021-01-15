適性入學打造就業力　新北市國中身障生輔導安置入學起跑

新北市110學年度國中應屆畢業身心障礙學生適性輔導安置將於2 月1日至25日開放網路報名， 今年可參加的國中應屆畢業身心障礙學生約1,430人， 各入學管道共提供1,980個入學缺額，希望透過適性輔導、 就近安置，為身障生打造合適的學習環境，銜接未來就業能力。

教育局表示，新北市共有13所高中職設立集中式特教班， 開設不同服務群科，如汽車美容服務科、門市服務科、 餐飲服務科與極具特色的農園藝整理服務科等， 主要為學生的職業能力訓練、職場實習輔導， 以協助畢業後能獨立生活及就業。 為了幫助身心障礙學生自我肯定及提升就業力， 另針對欲報名高中集中式特教班的學生辦理能力評估， 了解其職業能力，安排就近入學。

為了幫助孩子優質轉銜找到適合發展方向， 教育局特教科日前也透過6所高中辦理身心障礙學生暑期職業試探育 樂營，總計有200多名學生參加，藉由職業實習體驗活動， 提供身心障礙學生多元試探學習活動機會， 有助學生未來職業轉銜規劃。

教育局長張明文表示，國中應屆畢業身障生不僅能透過免試入學、 特色招生等國中適性入學管道，進入本市各公私立高中職就學， 亦可藉由適性輔導安置入學管道，安置於特殊教育學校、 高級中等學校集中式特教班及高級中等學校一般類科。

今年各國中畢業生適性入學管道總計開缺597人， 再加上適性輔導安置開缺計有1,383人， 本市於110學年度國中身心障礙學生適性入學至高級中等學校管道 開缺名額總計為1,980人，大幅超過畢業人數， 可充分滿足身障生就近入學的需求， 並協助身障生選擇適合自己的學校適性就讀。 報名詳情請參見新北巿110學年度身心障礙學生輔導安置網(ht tps://seapc.ntpc.edu.tw)