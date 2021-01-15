城市的浪漫迷失！法國藝術家Gérald Ciolkowski個展

來自法國的視覺藝術家Gérald Ciolkowski，自2020年6月開始進駐於435藝術聚 落，而他首度在板橋435藝文特區的個展《LOST IN TAIPEI》於1月7日揭開序幕，展出作品包括繪畫、素描、 拼貼，以及如「森林」般的回收木雕裝置藝術品， 和引人會心一笑的互動作品等。創作全以回收紙和廢材進行， 不僅多元豐富且富含生態與環保意義。「法國在臺協會學術合作與文 化處」柯柏睿（David Kibler）處長於15日蒞臨參觀展覽， 與藝術家分享在異國生活的心境！

本次展出為Gérald Ciolkowski在「435藝術聚落」駐村期間的全新創作， 展覽作品皆以黑白基本色調設計，對此，藝術家表示：「 從開始在臺灣創作，黑色便明顯地吸引了我的注意。 臺北是一座迷人的城市，儘管是夜晚，它仍因霓虹燈光徹夜未眠。 因此，這場展覽我決定以黑與白來呈現」。在創作過程中，Géra ld Ciolkowski在臺北各處收集可以再利用的材料， 這些從街上、工地拾起的木頭，最終共同拼湊成為Gérald Ciolkowski獨有的臺北詮釋。身為一位「外國人」， 在異地追求、迷失，不難看出本次展覽名稱《LOST IN TAIPEI》，靈感源自於蘇菲亞·柯波拉(Sofia Coppola)之電影《愛情，不用翻譯》(Lost in Translation,2003)。

而Gérald Ciolkowski 15年前深受導演蔡明亮及其電影《河流》(The River,1997)的影響，決定造訪臺北。直至今日， 他來臺次數早已超過20次，卻仍為這座城市沉醉顛倒。對他而言， 每一次的沉醉也意味著一張空白頁、一個反思或新的開始， 也正是因為這次尋找及感受的成果，才有這次的《LOST IN TAIPEI》。Gérald Ciolkowski透過這些源自「臺北」的作品， 陳述了自己身為435駐村藝術家期間的感受：「 該如何看待這座城市？如何感受這座城市？ 如何在這座城市中看待自己？以及這座城市如何看待我？」 藝術家希望透過在435藝術聚落的展覽創作， 成為法國和臺灣的文化橋樑。

《LOST IN TAIPEI》展覽展期到2021年1月31日，請把握機會， 一同來板橋435藝文特區， 與來自法國的浪漫靈魂沉醉於城市中吧！同時， 園區每年新春推出的熱門活動「未來明信片」，本年度正是由Gér ald Ciolkowski親手操刀設計，看展的同時，不妨先至服務台 免費領取明信片，將對自己未來的殷切期許化為文字，投入435這 顆時空大膠囊吧！更多詳情，歡迎至板橋435藝文特區粉絲專頁( https://www.facebook.com/ artzone435/)查詢。

【展訊】

《LOST IN TAIPEI》

藝術家：Gérald Ciolkowski

展期：2021/1/7-2021/1/31

地點：板橋435藝文特區 光復廳（新北市板橋區中正路435號）