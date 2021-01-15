城市的浪漫迷失！法國藝術家Gérald Ciolkowski個展

照片來源：新北市政府文化局提供
照片來源：新北市政府文化局提供
來自法國的視覺藝術家Gérald Ciolkowski，自2020年6月開始進駐於435藝術聚落，而他首度在板橋435藝文特區的個展《LOST IN TAIPEI》於1月7日揭開序幕，展出作品包括繪畫、素描、拼貼，以及如「森林」般的回收木雕裝置藝術品，和引人會心一笑的互動作品等。創作全以回收紙和廢材進行，不僅多元豐富且富含生態與環保意義。「法國在臺協會學術合作與文化處」柯柏睿（David Kibler）處長於15日蒞臨參觀展覽，與藝術家分享在異國生活的心境！
本次展出為Gérald Ciolkowski在「435藝術聚落」駐村期間的全新創作，展覽作品皆以黑白基本色調設計，對此，藝術家表示：「從開始在臺灣創作，黑色便明顯地吸引了我的注意。臺北是一座迷人的城市，儘管是夜晚，它仍因霓虹燈光徹夜未眠。因此，這場展覽我決定以黑與白來呈現」。在創作過程中，Gérald Ciolkowski在臺北各處收集可以再利用的材料，這些從街上、工地拾起的木頭，最終共同拼湊成為Gérald Ciolkowski獨有的臺北詮釋。身為一位「外國人」，在異地追求、迷失，不難看出本次展覽名稱《LOST IN TAIPEI》，靈感源自於蘇菲亞·柯波拉(Sofia Coppola)之電影《愛情，不用翻譯》(Lost in Translation,2003)。
而Gérald Ciolkowski 15年前深受導演蔡明亮及其電影《河流》(The River,1997)的影響，決定造訪臺北。直至今日，他來臺次數早已超過20次，卻仍為這座城市沉醉顛倒。對他而言，每一次的沉醉也意味著一張空白頁、一個反思或新的開始，也正是因為這次尋找及感受的成果，才有這次的《LOST IN TAIPEI》。Gérald Ciolkowski透過這些源自「臺北」的作品，陳述了自己身為435駐村藝術家期間的感受：「該如何看待這座城市？如何感受這座城市？如何在這座城市中看待自己？以及這座城市如何看待我？」藝術家希望透過在435藝術聚落的展覽創作，成為法國和臺灣的文化橋樑。
《LOST IN TAIPEI》展覽展期到2021年1月31日，請把握機會，一同來板橋435藝文特區，與來自法國的浪漫靈魂沉醉於城市中吧！同時，園區每年新春推出的熱門活動「未來明信片」，本年度正是由Gérald Ciolkowski親手操刀設計，看展的同時，不妨先至服務台免費領取明信片，將對自己未來的殷切期許化為文字，投入435這顆時空大膠囊吧！更多詳情，歡迎至板橋435藝文特區粉絲專頁(https://www.facebook.com/artzone435/)查詢。
【展訊】
《LOST IN TAIPEI》
藝術家：Gérald Ciolkowski
展期：2021/1/7-2021/1/31
地點：板橋435藝文特區 光復廳（新北市板橋區中正路435號）