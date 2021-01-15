富邦證券輔導-晨暉生物科技股份有限公司 預計於1月18日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的晨暉生物科技股份有限公司(下稱晨暉公司) (股票代號：1271) 將於 (18日) 興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，晨暉公司為紅麴、益生菌之保健品原料研發、製造廠商，紅麴產品獲美國FDA NDI (New Dietary Ingredients) 認證的新膳食原料，不含莫那可林K (Monacolin K)，可與降血脂史塔汀類 (statin) 藥物併用。在國內，晨暉公司與民視擁有良好合作關係，根據市調公司尼爾森數據統計，晨暉為民視ODM之娘家大紅麴及娘家益生菌產品，在台灣銷售市占率第一。展望未來，晨暉公司仍將佈局國內其他銷售渠道及開發海外市場，業績可望逐年成長。
晨暉公司核心價值為專業的研發能力、專利技術的發酵製程，與「國立臺灣大學生化科技系」潘子明名譽教授合作，致力於 NTU 568 紅麴菌與 NTU 101 乳酸菌研究、設計、製造，以及全方位「客製化」產品開發。NTU 568紅麴菌株在調節血脂、調整血糖、調節血壓及延緩失智症領域有相當豐富的科學實證，NTU 101益生菌則是篩選自出生三天的嬰兒腸道，具有相當優異的耐胃酸與膽鹼能力，同時也在調整腸道菌相、改善過敏及提升免疫力等領域發表過許多國際期刊，兩隻菌株也同時投入多個人體臨床驗證功效。
晨暉公司紅麴產品以獨家固態發酵技術製造，固態發酵是相當高難度的製程，晨暉公司不但成功大量生產，同時也達到自動化電腦控制使品質能完整受到監控，搭配特殊的 NTU 568紅麴菌株生產出不含莫那可林K (Monacolin K) 的獨特新一代紅麴產品，可在補充紅麴食品後又服用Statin類藥品，不會造成「加成性」的藥物毒性反應，例如：肌肉疼痛或橫紋肌溶解症等。一般市售紅麴菌所產生的代謝物莫那可林K，是一種膽固醇合成抑制劑，可降低總膽固醇，達到去除血中脂肪的效果，但莫那可林K與Lovastatin (洛伐史他汀) 藥物結構相同，食用紅麴產品的同時又吃Statin類處方藥物，會造成「加成性」的藥物毒性反應，嚴重甚至造成橫紋肌溶解症，依據「紅麴健康食品規格標準」規範，紅麴菌素每日攝取上限為15微克(mg)，因此若是在補充一般紅麴食品後又服用Statin類藥品，就會超過衛福部所規範的攝取上限，但服用晨暉公司的紅麴產品則無此限制，也因為不含莫那可林K (Monacolin K) ，所以晨暉公司的紅麴產品(ANKASCIN 568-R)獲得美國FDA的NDI核准，是目前唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品。
根據Euromonitor的資料顯示，2019年全球營養保健品市場為1,095億美元，預估2023年將成長至1,325億美元，2019~2023年CAGR為4.9%，較2015~2019年CAGR 4.1%高，其成長動能來自健身風潮興起、高齡化與電子商務普及。根據Euromonitor、2020應用生技產業年鑑資料顯示，亞太為全球最大市場，占47.5%，北美占29.0%次之，西歐占10.6%，排名第三。亞太地區2019~2023年CAGR為5.4%，成長動能來自中國、印度、東南亞等新興市場之經濟成長，與老化帶動保健品需求上升。而台灣內需市場方面，根據ITIS的資料顯示，台灣食品生技業產值在2019年達到新台幣(下同)591億元，預估2020年產值仍可突破600億元。
晨暉公司國內銷售部分，加強與行銷客戶的業務合作，將持續加強既有產品「娘家益生菌」及「娘家大紅麴」的行銷力度，訴求「娘家益生菌」多功能的保健功效及「娘家大紅麴」雙項健康食品認證，並持續在電視、實體及網路廣告、保健、電購節目及書報雜誌等進行多樣、綿密的曝光，以加深消費者對於娘家產品的印象，並提升回購率。
國外市場推動重點區域在北美、歐洲、中國大陸及東南亞市場。北美市場部分，紅麴產品(ANKASCIN 568-R)獲得美國FDA的NDI核准，是目前唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品，將著重 ANKASCIN 568-R保健原料的業務開發與行銷宣傳，持續與對此產品有興趣的各大保健食品品牌商嘗試各類型的合作；NTU 101益生菌產品在歐洲部分，已與義大利百年保健食品大廠簽約合作，由其代理經銷歐盟地區；中國大陸方面，除紅麴產品正在申請中國保健食品（藍帽子）認證中，並已陸續接獲試產訂單；另外，東南亞及其他市場，已於馬來西亞、埃及等地簽訂經銷合作合約，並陸續申請當地保健食品認證中。由於晨暉公司人體臨床試驗之成果確切，相關研究論文及專利獲得客戶認可，並已陸續簽定合約及接獲訂單，未來拓展海外營收市場可期。
晨暉公司2019年營收1.72億元，稅後淨利0.38億元，EPS 1.23元。2020年截至11月自結營收2.92億元，稅後淨利1.24億元，EPS 3.77元。展望未來，與民視合作關係持續，並將佈局國內其他銷售渠道及開發海外市場，以持續締造優良的經營實績。