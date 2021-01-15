富邦證券輔導-晨暉生物科技股份有限公司 預計於1月18日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的晨暉生物科技股份有限公司(下稱晨暉公司) (股票代號：1271) 將於 (18日) 興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，晨暉公司為紅麴、 益生菌之保健品原料研發、製造廠商，紅麴產品獲美國FDA NDI (New Dietary Ingredients) 認證的新膳食原料，不含莫那可林K (Monacolin K)，可與降血脂史塔汀類 (statin) 藥物併用。在國內，晨暉公司與民視擁有良好合作關係， 根據市調公司尼爾森數據統計，晨暉為民視ODM之娘家大紅麴及娘 家益生菌產品，在台灣銷售市占率第一。展望未來， 晨暉公司仍將佈局國內其他銷售渠道及開發海外市場， 業績可望逐年成長。

晨暉公司核心價值為專業的研發能力、專利技術的發酵製程，與「 國立臺灣大學生化科技系」潘子明名譽教授合作，致力於 NTU 568 紅麴菌與 NTU 101 乳酸菌研究、設計、製造，以及全方位「客製化」產品開發。NTU 568紅麴菌株在調節血脂、調整血糖、 調節血壓及延緩失智症領域有相當豐富的科學實證，NTU 101益生菌則是篩選自出生三天的嬰兒腸道， 具有相當優異的耐胃酸與膽鹼能力，同時也在調整腸道菌相、 改善過敏及提升免疫力等領域發表過許多國際期刊， 兩隻菌株也同時投入多個人體臨床驗證功效。

晨暉公司紅麴產品以獨家固態發酵技術製造， 固態發酵是相當高難度的製程，晨暉公司不但成功大量生產， 同時也達到自動化電腦控制使品質能完整受到監控，搭配特殊的 NTU 568紅麴菌株生產出不含莫那可林K (Monacolin K) 的獨特新一代紅麴產品，可在補充紅麴食品後又服用Statin類 藥品，不會造成「加成性」的藥物毒性反應，例如： 肌肉疼痛或橫紋肌溶解症等。 一般市售紅麴菌所產生的代謝物莫那可林K， 是一種膽固醇合成抑制劑，可降低總膽固醇， 達到去除血中脂肪的效果，但莫那可林K與Lovastatin (洛伐史他汀) 藥物結構相同，食用紅麴產品的同時又吃Statin類處方藥物， 會造成「加成性」的藥物毒性反應，嚴重甚至造成橫紋肌溶解症， 依據「紅麴健康食品規格標準」規範，紅麴菌素每日攝取上限為15 微克(mg)，因此若是在補充一般紅麴食品後又服用Statin 類藥品，就會超過衛福部所規範的攝取上限， 但服用晨暉公司的紅麴產品則無此限制，也因為不含莫那可林K (Monacolin K) ，所以晨暉公司的紅麴產品(ANKASCIN 568-R)獲得美國FDA的NDI核准， 是目前唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品。

根據Euromonitor的資料顯示，2019年全球營養保健 品市場為1,095億美元，預估2023年將成長至1,325億 美元，2019~2023年CAGR為4.9%，較2015~ 2019年CAGR 4.1%高，其成長動能來自健身風潮興起、 高齡化與電子商務普及。根據Euromonitor、2020應 用生技產業年鑑資料顯示，亞太為全球最大市場，占47.5%， 北美占29.0%次之，西歐占10.6%，排名第三。亞太地區2 019~2023年CAGR為5.4%，成長動能來自中國、 印度、東南亞等新興市場之經濟成長，與老化帶動保健品需求上升。 而台灣內需市場方面，根據ITIS的資料顯示， 台灣食品生技業產值在2019年達到新台幣(下同)591億元， 預估2020年產值仍可突破600億元。

晨暉公司國內銷售部分，加強與行銷客戶的業務合作， 將持續加強既有產品「娘家益生菌」及「娘家大紅麴」的行銷力度， 訴求「娘家益生菌」多功能的保健功效及「娘家大紅麴」 雙項健康食品認證，並持續在電視、實體及網路廣告、保健、 電購節目及書報雜誌等進行多樣、綿密的曝光， 以加深消費者對於娘家產品的印象，並提升回購率。

國外市場推動重點區域在北美、歐洲、中國大陸及東南亞市場。 北美市場部分，紅麴產品(ANKASCIN 568-R)獲得美國FDA的NDI核准， 是目前唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品，將著重 ANKASCIN 568-R保健原料的業務開發與行銷宣傳， 持續與對此產品有興趣的各大保健食品品牌商嘗試各類型的合作；N TU 101益生菌產品在歐洲部分， 已與義大利百年保健食品大廠簽約合作，由其代理經銷歐盟地區； 中國大陸方面，除紅麴產品正在申請中國保健食品（藍帽子） 認證中，並已陸續接獲試產訂單；另外，東南亞及其他市場， 已於馬來西亞、埃及等地簽訂經銷合作合約， 並陸續申請當地保健食品認證中。 由於晨暉公司人體臨床試驗之成果確切， 相關研究論文及專利獲得客戶認可，並已陸續簽定合約及接獲訂單， 未來拓展海外營收市場可期。

晨暉公司2019年營收1.72億元，稅後淨利0.38億元，E PS 1.23元。2020年截至11月自結營收2.92億元， 稅後淨利1.24億元，EPS 3.77元。展望未來，與民視合作關係持續， 並將佈局國內其他銷售渠道及開發海外市場， 以持續締造優良的經營實績。