金正恩北韓夜間大閱兵 稱將壯大核武以對抗美國制裁

金正恩出席14日晚間的北韓大閱兵，並演說中表示，無論是誰握有政權，美國的現實以及對北韓的政策核心不會有所改變。（圖/美聯社） 金正恩出席14日晚間的北韓大閱兵，並演說中表示，無論是誰握有政權，美國的現實以及對北韓的政策核心不會有所改變。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）北韓領導人金正恩於昨(14日)晚間於北韓首都平壤的金日成廣場上，舉辦勞動黨第八次代表大會閱兵式，他不但在典禮中秀出正在研發中的「潛射彈道飛彈」及其他軍事武器，更揚言將壯大核武與飛彈系統，以對抗亞洲敵國與美國。

韓聯社報導指出，北韓執政勞動黨（Workers' Party）5日起召開每5年一次的全國代表大會，昨晚則舉行閱兵典禮。在典禮的軍武展演中，金正恩秀出號稱具備「強大打擊能力、在領土外以先發制人方式徹底殲滅敵人」的「潛射彈道飛彈」，大動作展現軍事肌肉。

有鑒於核子武器對世界的威脅，過去川普政府曾實施對北韓的經貿制裁，這讓北韓經濟大受影響，因此在這次全國代表大會議程中，金正恩提出了挽救北韓經濟的計劃，同時強調他將極大化國家軍事武器的發展，以對抗其他國家。

根據外媒，有分析師認為北韓之所以在拜登就任前大舉閱兵，是在向美國傳遞訊息，企圖讓新上任的政府做出讓步。同時，金正恩也在演說中表示，無論是誰握有政權，美國的現實以及對北韓的政策核心不會有所改變。他不但直指美國為北韓「最主要的敵人」，更揚言國家會持續研發戰略核武。

北韓14日晚間軍事展演中出現正在研發中的「潛射彈道飛彈」，是號稱世界最強的武器之一。（圖/美聯社）