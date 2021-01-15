「台語溯源 歡迎指正!」非金屬元素的台語發音(下)

本文為前文《非金屬元素的台語發音(上)》及《非金屬元素的台語發音(中)》的續篇：

(續前)

七、碘－－英文：Iodine，化學符號「I」。

漢文本來沒有「碘」這個字，而是英文「Iodine」之最後音節「-dine」的音譯，讀音「ㄉ一ㄢˇ」。英文「Iodine」這個名稱源自希臘文「ιώδης」，意思是「紫色」，因為在一般情況下，碘是一種暗紫色的固體。

「碘」的台語發音可採用英語原字「Iodine」(音：['aıədaın])，也可採用其漢語音譯「ㄉ一ㄢˇ」。【註6】

八、碲－－英文：Tellurium，化學符號「Te」。

自古漢文沒有「碲」這個字，而是英文「Tellurium」之第一音節「Te-」的音譯，讀音「ㄉ一ˋ」。這個元素早在1798年就已經被發現，並命名為「Tellurium」，這個名稱源自拉丁文「tellus」，意思是「大地」。

「碲」的台語發音可採用英語原字「Tellurium」(音：[tε'lυriəm])，也可採用其漢語音譯「ㄉ一ˋ」。【註7】

九、硒－－英文：Selenium，化學符號「Se」。

傳統的漢文沒有「硒」這個字，而是英文「硒」「Selenium」之第一音節「Se-」的音譯，讀音「ㄒ一」。這個元素於1817年被發現，並命名為「Selenium」。這個名稱源自希臘神話中的月之女神「Σελήνη」(Selene)。當初之所以會取這個名稱，是因為在化學元素週期表中，這個新發現的元素「硒」其位置恰好在以「大地」(tellus)命名的元素「碲」的上方－－根據古人的觀念，大地是平的，而月亮就在大地的上方，故名。

「硒」的台語發音可採用英語原字「Selenium」(音：[sə'linıəm])，或採用其漢語音譯「ㄒ一」。【註7】

十、砈－－英文：Astatine，化學符號「At」。

「砈」(ㄜˋ)為「Astatine」之第一音節「A-」的音譯。這是在地殼裡極為罕見的元素；因為它具有放射性，非常不穩定，因此被命名為「Astatine」－－這個字源自希臘文「ἄστατος」，意思是「不穩定」。這個元素係於1940年在美國加州的柏克萊大學實驗室中首度被合成出來。

「砈」的台語發音可採用英語原字「Astatine」(音：['æstətin])，或其漢語音譯「ㄜˋ」。【註7】

十一、 －－英文：Tennessine，化學符號「Ts」。

「 」(ㄊ一ㄢˊ)為「Tennessine」之第一音節「Ten-」的音譯。

在大自然中並沒有這個元素存在，它是一種人工合成的超重化學元素，於2010年4月在俄羅斯的杜布納(Dubna)的實驗室首度正式合成成功，是截至目前(2020年)為止最新發現的元素，也是最重的元素，具有放射性。「國際純粹及應用化學聯盟」(IUPAC)於2016年決議將此元素以美國的田納西州(Tennessee)來命名：「Tennessine」。

「 」的台語發音可採用英語原字「Tennessine」(音：[tεnə'sin])，也可採用其漢語音譯「ㄊ一ㄢˊ」。

【註6】在醫藥領域裡，日本人偏好使用德文。「碘」的德文為「Iod」，故日語將它音譯為「ヨ－ド」(io-do)，或「沃素」(ヨウそ，音：iou so)。由於這個「ヨウ」(iou) 與漢字「優」同音，在醫藥用語上出現了「優碘」這個詞彙；不過通常「優碘」指的是「碘酊」(iodine tincture)－－即「碘酒」－－而言。

【註7】「碲」、「硒」、「砈」這三個新造的字都是「有邊讀邊」－－「碲」讀如「帝」，「硒」讀如「西」，「砈」讀如「厄」。但我們發現，「帝」的台語音「tè」(ㄉㄝ_ )、「西」的台語音「se」(ㄙㄝ)、「厄」的台語音「eh」(ㄝ．)，都跟英語原字的第一音節「Te-」、「Se-」、「A-」更為接近。因此筆者認為「碲」、「硒」、「砈」這三個字的台語採用如下的發音更佳：

「碲」：「tè」(ㄉㄝ_ )

「硒」：「se」(ㄙㄝ)

「砈」：「eh」(ㄝ．)