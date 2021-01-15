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台灣移民署長邱豐光退休•副署長鐘景琨升任 「邱霸子」將轉任仰德集團旗下企業董事長

▲移民署長邱豐光將在16日屆齡退休，署長職務由副署長鐘景琨升任。▲內政部長徐國勇15日上午在新舊任署長交接典禮上，除致謝邱豐光任內付出，也勉勵鐘景琨承先啟後；鐘景琨則說，現階段將致力配合防疫政策、嚴守邊境。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/15 14:56
移民署今日新舊署長印信交接，由部長徐國勇(中)主持監交。(左為邱豐光，右為鐘景琨) (圖/移民署) 

移民署今日新舊署長印信交接，由部長徐國勇(中)主持監交。(左為邱豐光，右為鐘景琨) (圖/移民署) 

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）被譽為警界「邱霸子」的移民署長邱豐光屆齡退休，隨即展開新的職涯，將轉任仰德集團旗下公司仰德安顧擔任董事長。

台灣移民署長邱豐光退休•副署長鐘景琨升任 「邱霸子」將轉任仰德集團旗下企業董事長

邱豐光屆齡退休，受到移民署台北市服務站同仁熱情歡送。(圖/移民署)

台灣移民署長邱豐光退休•副署長鐘景琨升任 「邱霸子」將轉任仰德集團旗下企業董事長

移民署新任署長鐘景琨宣誓就任。(圖/移民署)

民營企業仰德集團旗下擁有士林電機、國賓飯店、新竹物流、新豐球場等多家公司，許育瑞為董事長，與邱豐光是多年好友，並擔任警政署警友總會副理事長、台北市、新竹縣警友會理事長等職務。

許育瑞除了捐贈警用巡邏車外，對於警員破案獎勵、因公受傷或殉職警員與家屬照顧，均予慰勞及輔助；許育瑞長期重視及支持警察工作，因此邱豐光屆退後轉任仰德集團。

移民署長邱豐光將在16日屆齡退休，署長職務由副署長鐘景琨升任。移民署今天(15日) 上午11時在11樓大禮堂舉行卸任、新任署長的交接典禮，由內政部長徐國勇主持監交。內政部長徐國勇除致謝邱豐光任內付出，也勉勵鐘景琨承先啟後；鐘景琨也說，現階段將致力配合防疫政策、嚴守邊境。

屆齡退休的邱豐光暱稱邱霸子，雖執法如山卻也有鐵漢柔情的一面，在今日歡送他的現場，移民署台北市服務站同仁熱情製作標語感念他(如下圖) 。

邱豐光簡介(資料來源: 中央社)

邱豐光為國立台北大學犯罪學研究所碩士、中央警察大學行政警察學系43期，歷任內政部警政署副署長、台北市政府警察局局長、刑事警察局副局長等重要警職。

邱豐光外表粗曠，但卻行事細膩，雖是刑事體系出身，對行政事務也有一套，文武兼備，不怒而威的強悍執法形象，被譽為「邱霸子」。

仰德集團指出，邱豐光行事有魄力決心，處事圓融幹練，每每警界有重大案件與要職需臨危受命，長官第一時間想到的就是他，在警界形象相當好。

新任署長鐘景琨簡介(資料來源: 移民署)

中央警官學校行政警察學系47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士、71年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員優等，歷任前內政部入出國及移民署國境事務大隊副大隊長、大隊長、專勤事務第二大隊大隊長及移民署中區事務大隊大隊長、副署長等職務。

鐘署長自96年入出國及移民署成立即從事入出國管理業務，歷練完整、經驗豐富、法令熟稔、學養俱佳，接任署長職務，實至名歸。

台灣移民署長邱豐光退休•副署長鐘景琨升任 「邱霸子」轉任仰德集團旗下企業董事長

台灣移民署長邱豐光退休•副署長鐘景琨升任 「邱霸子」將轉任仰德集團旗下企業董事長
邱豐光暱稱邱霸子，雖執法如山卻也有鐵漢柔情的一面移民署台北市服務站同仁特別製作標語感謝他。(圖/移民署)

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