台灣移民署長邱豐光退休•副署長鐘景琨升任 「邱霸子」將轉任仰德集團旗下企業董事長

移民署今日新舊署長印信交接，由部長徐國勇(中)主持監交。(左為邱豐光，右為鐘景琨) (圖/移民署) 移民署今日新舊署長印信交接，由部長徐國勇(中)主持監交。(左為邱豐光，右為鐘景琨) (圖/移民署)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）被譽為警界「邱霸子」的移民署長邱豐光屆齡退休，隨即展開新的職涯，將轉任仰德集團旗下公司仰德安顧擔任董事長。

邱豐光屆齡退休，受到移民署台北市服務站同仁熱情歡送。(圖/移民署)

移民署新任署長鐘景琨宣誓就任。(圖/移民署)

民營企業仰德集團旗下擁有士林電機、國賓飯店、新竹物流、新豐球場等多家公司，許育瑞為董事長，與邱豐光是多年好友，並擔任警政署警友總會副理事長、台北市、新竹縣警友會理事長等職務。

許育瑞除了捐贈警用巡邏車外，對於警員破案獎勵、因公受傷或殉職警員與家屬照顧，均予慰勞及輔助；許育瑞長期重視及支持警察工作，因此邱豐光屆退後轉任仰德集團。

移民署長邱豐光將在16日屆齡退休，署長職務由副署長鐘景琨升任。移民署今天(15日) 上午11時在11樓大禮堂舉行卸任、新任署長的交接典禮，由內政部長徐國勇主持監交。內政部長徐國勇除致謝邱豐光任內付出，也勉勵鐘景琨承先啟後；鐘景琨也說，現階段將致力配合防疫政策、嚴守邊境。

屆齡退休的邱豐光暱稱邱霸子，雖執法如山卻也有鐵漢柔情的一面，在今日歡送他的現場，移民署台北市服務站同仁熱情製作標語感念他(如下圖) 。

邱豐光簡介 (資料來源: 中央社)

■邱豐光為國立台北大學犯罪學研究所碩士、中央警察大學行政警察學系43期，歷任內政部警政署副署長、台北市政府警察局局長、刑事警察局副局長等重要警職。

■邱豐光外表粗曠，但卻行事細膩，雖是刑事體系出身，對行政事務也有一套，文武兼備，不怒而威的強悍執法形象，被譽為「邱霸子」。

■仰德集團指出，邱豐光行事有魄力決心，處事圓融幹練，每每警界有重大案件與要職需臨危受命，長官第一時間想到的就是他，在警界形象相當好。

新任署長鐘景琨簡介 (資料來源: 移民署)

■中央警官學校行政警察學系47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士、71年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員優等，歷任前內政部入出國及移民署國境事務大隊副大隊長、大隊長、專勤事務第二大隊大隊長及移民署中區事務大隊大隊長、副署長等職務。

■鐘署長自96年入出國及移民署成立即從事入出國管理業務，歷練完整、經驗豐富、法令熟稔、學養俱佳，接任署長職務，實至名歸。



邱豐光暱稱邱霸子，雖執法如山卻也有鐵漢柔情的一面，移民署台北市服務站同仁特別製作標語感謝他。(圖/移民署)