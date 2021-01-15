感染新冠肺炎康復後自體免疫？英研究解密

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）如果你不幸得到了新冠肺炎，在痊癒後，你未來還有可能再得到一次，還是你就終生免疫了呢？雖然尚未有足夠資訊可下結論，不過英國公共衛生部的研究已經有了初步的答案。

去(2020)年6月至11月間，英國全國大約有2.1萬名醫療人員定期接受了檢測已追蹤他們是否確診、是否再次患病，最後發現，體內無抗體、沒有染病過的，在這段時間內有318個新確診病例，相較之下，6614名有抗體者，只有44例出現新的感染症狀。

研究發現，已經得過新冠肺炎的人，將有至少5個月的免疫期，且再次得到新冠肺炎的機率下降了83%，研究負責人Susan Hopkins教授指出，由於免疫期比原本預估的時間還長，這個結果算是令人感到寬心，不過她也說，這並不代表人們可以放鬆警戒。

她警告，儘管有些人覺得自己染過新冠肺炎，自認痊癒後有抗體不會再得病，事實上，即使是已康復的人仍可能會二度感染，雖然不至於會出現嚴重症狀，只是成為「具傳染力」的無症狀患者，仍會將身旁的人暴露在染疫的危險之下，因此，待在家中並避免與他人接觸，仍是保護醫療系統、救命的最佳選擇。

現階段，研究仍在持續當中，科學家表示將持續追蹤這些醫療人員的狀況，以計算免疫期到底有多長，未來更會加入變種病毒、是否已接種疫苗等新的變因來讓研究更全面。

萊斯特大學病毒專家Julian Tang博士表示，在確診新冠肺炎並康復後，施打疫苗可以進一步提升自然免疫力，研究結果一定程度顯示一個人很難感染兩次新冠肺炎，前線醫人員現在幾乎可以安心堅守崗位。