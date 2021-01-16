〈時評〉冷血的楊志良們

北部某醫院日前驚傳一名醫師，因照顧武漢肺炎病患，不幸遭感染確診。至今，確切的感染途徑雖尚無定論，但是，前衛生署長楊志良以「醫師處理有疏失且未即時通報」的觀點發言表示：「若我是院長，一定開除這醫師！」

天啊！在該醫師究竟是在怎樣的情境下染疫的，都還不知道的狀況下，楊前署長可以撂下「一定開除」的狠話，是出於怎樣的心態，旁人或許無法體會，但是，吾人至少可以感受：真是好大的官威！

台灣防治武漢肺炎的成績全球驚艷，是不爭的事實。看看歐美、日本等先進國家的防疫成績，能不承認，台灣傑出的防疫成績絕非理所當然？尤其加上台灣被阻擋WHO門外，只能靠自我摸索、防護的困境，更凸顯，台灣的整個醫護團隊，值得的應該是掌聲，而非風涼話！可惜，某些有頭有臉的國人，卻似乎不做如是想──有醫護遭武漢肺炎的毒手，固然不是國人所樂見，但是，在真相未明之前，第一時間就掄起狼牙棒，狠狠朝一年來沒有功勞也有苦勞的醫護打下去，真是於心何忍啊？

要說的是：武漢肺炎病毒沒有長眼睛，不會刻意專找藍色或綠色的民眾當宿主。由而，防疫應該是最單純而無關政治立場的！遺憾的是：打從武漢肺炎疫情成為國人最關心的日常議題後，也不知道是同行相忌、吃味別人表現太傑出，還是潛意識裡根本就見不得台灣好，反正，隱隱約約有一股詭異的氣息，圍繞著表現可圈可點的防疫團隊，好像極期待看到這個團隊快點出差錯、鬧笑話，以便能加以批判羞辱，更好像巴不得台灣疫情快點失控而人心惶惶，才稱心如意──於是乎，矛頭對準防疫總指揮，指東話西要求陣前換下戰功卓著的陳時中而後快者有之；自己在市長崗位上「指揮」的成績單，是連年在六都排名倒數第一、二，卻自負地酸言酸語「我去指揮也是可以啊，應該也不會太差」者有之。真是：武漢肺炎病毒，很毒；人心，更毒！

台灣人有食菓子拜樹頭的感恩文化，這是台灣人跟不懂得感恩、道謝，更不懂得道歉的中國文化很不一樣的地方！苛責別人、貶抑別人，並不會增加自己的高度，不知楊志良們、柯文哲們以為然否？

（作者為新竹教育大學退休副教授）