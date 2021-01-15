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印尼官員：移工零付費政策延至7月實施

By  中央社
2021/01/15 14:26
印尼海外移工安置暨保護局局長本尼（右）15日宣布，移工零付費政策延後至7月15日實施。屆時若無法實施，他將會辭職。

印尼海外移工安置暨保護局局長本尼（右）15日宣布，移工零付費政策延後至7月15日實施。屆時若無法實施，他將會辭職。 (來源 中央社)

印尼政府宣布，原訂今天上路的移工零付費政策延後半年至7月15日起實施，原因是地方政府還沒備好預算。印尼海外移工安置暨保護局局長本尼說，屆時若無法實施，他將辭職。

本尼（Benny Rhamdani）2020年7月中簽署2020年第9號規定，明定移工至海外工作的安置成本改由海外雇主與印尼地方政府分擔，落實印尼2017年第18號移工保護法第30條的移工零付費政策。

印尼政府原訂政策在半年過渡期後實施，即今天上路，適用包含中華民國在內的14個輸入印尼移工的國家。本尼今天上午召開記者會宣布將延後半年實施。

本尼說，延後的原因是地方政府不及準備預算，全國34個省級行政區中，只有東爪哇省（East Java）準備好提供負擔移工訓練及工作證明的經費。這是實施移工零付費政策遇到的障礙，並非因移工輸入國的要求。

根據海外移工安置暨保護局的移工零付費政策，海外雇主負擔移工離境機票及契約結束後的回國機票、簽證費、工作契約費、給印尼仲介的服務費、護照費、取得警方證明費用、在印尼的健保費用、出境前的健康檢查費、安置國要求的額外健檢費、移工從居住地至搭機離境的費用，以及住宿費共11項。

移工所在地的印尼地方政府則分擔移工訓練費及取得工作能力證明的費用。

本尼說，他將持續與地方政府溝通，如果仍因印尼內部或地方政府的問題而無法於7月15日實施，他將辭職，他不希望見到移工因安置費而受負債之苦。

本尼表示，海外移工安置暨保護局已經與外交部及內政部討論這項政策；也已經與台灣、馬來西亞、新加坡、香港當局開會討論。

印尼
移工
外籍勞工
雇主
台灣

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