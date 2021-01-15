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更新【權勢性侵疑雲】前總統府發言人丁允恭遭彈劾　台灣監察院11票全數通過: 確實構成性騷擾、有辱官箴

▲監察院審查會11比0 投票全數通過，決議彈劾丁允恭。接下來將由懲戒法院(舊稱公懲會) 決定如何懲處。▲女記者的陳情信是否轉交到時任市長陳菊手上，成了羅生門。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/15 12:16
前總統府發言人丁允恭(圖) 遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，監察院15日下午將針對彈劾丁允恭一事，召開記者會說明。（中央社檔案照片）

前總統府發言人丁允恭(圖) 遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，監察院15日下午將針對彈劾丁允恭一事，召開記者會說明。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前總統府發言人丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，監委紀惠容、王美玉認為有辱官箴，去年(2020年) 9月申請調查，監察院今(15日) 下午2點半將針對彈劾丁允恭一事召開記者會，說明調查結果。

紀惠容、王美玉今下午在記者會表示，丁允恭的違法行為嚴重損害政府信譽，違反公務員服務法、性騷擾防治法相關規定，有嚴重違失；彈劾審查委員會7日以11票成立、0票不成立通過彈劾案。

調查報告指出，丁允恭不但與電視台記者Y女在辦公室發生關係，結婚後仍未停止騷擾受害女記者，且不斷透過LINE或一度公開兩人親密照等方式，試圖挽回舊情，其行為已經構成性騷擾。

但由於丁允恭與當事人女記者曾是男女朋友，論要件並不符合權勢性侵，因而無法界定為權勢性侵。至於女記者的陳情信是否轉交到時任市長陳菊手上，則成了羅生門。

調查報告的其他重點還包括:

■外傳負責轉交陳情信的張俊宏表示沒印象，完全否認接到陳情書

■張俊宏女友黃小姐也說，與被害人等吃飯時，完全沒提到丁允恭的事

■監委2020年9月持調查證到高雄市政府無預警調查，並未查到受害女記者陳情信的登錄資料

■2020年11月監察院長陳菊接受調查時說: 並不知道這件事陳菊並說: 張俊宏與邱義仁屬不同派系，兩人基本上沒有往來外傳張俊宏女友黃小姐託邱義仁轉交陳情信給陳菊，也是不可能的事

■邱義仁回應: 完全無此事。張俊宏若要將信交給陳菊, 他自己有管道。

監察院彈劾審查委員會是在7日以11票比0票全數通過彈劾丁允恭，昨（14日) 通過調查報告，全案目前已移送公懲會，接下來就要看公懲會（現已改名: 懲戒法院) 決定如何懲處。

丁允恭去年(2020年) 遭爆在高雄市政府任職期間劈腿多女等情事，紀惠容、王美玉去年9月12表示，事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理或利用權勢交往等疑義，申請自動調查。

紀惠容、王美玉去年9月透過新聞稿指出，丁允恭事件引發社會大眾關注與討論，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員的表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有的端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查。

紀惠容、王美玉針對申請調查理由表示，丁允恭所涉行為是否違反公務員服務法、公務員懲戒法相關規定？有無利用新聞局長職務上的機會、權勢，與新聞從業人員交往、接觸或損害於人等有辱官箴情事？事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理（新聞倫理）或利用權勢交往等疑義，有調查釐清的必要。

中央社去年9月18日指出，媒體報導指證歷歷，指2017年3月28日丁允恭前女友的男友，曾將指控丁允恭的親筆陳情信，交由民進黨前主席張俊宏並已轉給時任高雄市長陳菊；外界認為除了監察院啟動調查外，陳菊必須出來面對，身兼民進黨主席的總統蔡英文也應該發動調查並公告真相，還當事人公道。

不過陳菊辦公室聲明表示，陳菊從未收到該陳情信；本案監委已立案調查，依法自當由監委獨立行使職權進行處理。

去年10月27日媒體再度追問已擔任監察院長兼國家人權委員會主委的陳菊，是否收過丁允恭案相關陳情信，陳菊表示：「對不起，沒有。」並稱調查中的案件，尊重監委獨立行使職權。

【權勢性交疑雲】前總統府發言人丁允恭遭彈劾　台灣監察院下午說明

延伸閱讀 台灣總統府前發言人丁允恭緋聞•前妻首度回應　監委紀惠容、王美玉申請自動調查 (2020/09/12)

台灣總統府發言人緋聞　陳菊早知情？ 週刊爆：丁允恭僅遭告誡「注意女性關係」 (2020/09/12)

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