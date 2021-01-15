更新【權勢性侵疑雲】前總統府發言人丁允恭遭彈劾　台灣監察院11票全數通過: 確實構成性騷擾、有辱官箴

前總統府發言人丁允恭(圖) 遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，監察院15日下午將針對彈劾丁允恭一事，召開記者會說明。（中央社檔案照片） 前總統府發言人丁允恭(圖) 遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，監察院15日下午將針對彈劾丁允恭一事，召開記者會說明。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前總統府發言人丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，監委紀惠容、王美玉認為有辱官箴，去年(2020年) 9月申請調查，監察院今(15日) 下午2點半將針對彈劾丁允恭一事召開記者會，說明調查結果。

紀惠容、王美玉今下午在記者會表示，丁允恭的違法行為嚴重損害政府信譽，違反公務員服務法、性騷擾防治法相關規定，有嚴重違失；彈劾審查委員會7日以11票成立、0票不成立通過彈劾案。

調查報告指出，丁允恭不但與電視台記者Y女在辦公室發生關係，結婚後仍未停止騷擾受害女記者，且不斷透過LINE或一度公開兩人親密照等方式，試圖挽回舊情，其行為已經構成性騷擾。

但由於丁允恭與當事人女記者曾是男女朋友，論要件並不符合權勢性侵，因而無法界定為權勢性侵。至於女記者的陳情信是否轉交到時任市長陳菊手上，則成了羅生門。

調查報告的其他重點還包括:

■外傳負責轉交陳情信的張俊宏表示沒印象，完全否認接到陳情書。

■張俊宏女友黃小姐也說，與被害人等吃飯時，完全沒提到丁允恭的事。

■監委2020年9月持調查證到高雄市政府無預警調查，並未查到受害女記者陳情信的登錄資料。

■2020年11月監察院長陳菊接受調查時說: 並不知道這件事。陳菊並說: 張俊宏與邱義仁屬不同派系，兩人基本上沒有往來。外傳張俊宏女友黃小姐託邱義仁轉交陳情信給陳菊，也是不可能的事。

■邱義仁回應: 完全無此事。張俊宏若要將信交給陳菊, 他自己有管道。

監察院彈劾審查委員會是在7日以11票比0票全數通過彈劾丁允恭，昨（14日) 通過調查報告，全案目前已移送公懲會，接下來就要看公懲會（現已改名: 懲戒法院) 決定如何懲處。

丁允恭去年(2020年) 遭爆在高雄市政府任職期間劈腿多女等情事，紀惠容、王美玉去年9月12表示，事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理或利用權勢交往等疑義，申請自動調查。

紀惠容、王美玉去年9月透過新聞稿指出，丁允恭事件引發社會大眾關注與討論，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員的表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有的端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查。

紀惠容、王美玉針對申請調查理由表示，丁允恭所涉行為是否違反公務員服務法、公務員懲戒法相關規定？有無利用新聞局長職務上的機會、權勢，與新聞從業人員交往、接觸或損害於人等有辱官箴情事？事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理（新聞倫理）或利用權勢交往等疑義，有調查釐清的必要。

中央社去年9月18日指出，媒體報導指證歷歷，指2017年3月28日丁允恭前女友的男友，曾將指控丁允恭的親筆陳情信，交由民進黨前主席張俊宏並已轉給時任高雄市長陳菊；外界認為除了監察院啟動調查外，陳菊必須出來面對，身兼民進黨主席的總統蔡英文也應該發動調查並公告真相，還當事人公道。

不過陳菊辦公室聲明表示，陳菊從未收到該陳情信；本案監委已立案調查，依法自當由監委獨立行使職權進行處理。

去年10月27日媒體再度追問已擔任監察院長兼國家人權委員會主委的陳菊，是否收過丁允恭案相關陳情信，陳菊表示：「對不起，沒有。」並稱調查中的案件，尊重監委獨立行使職權。

【權勢性交疑雲】前總統府發言人丁允恭遭彈劾 台灣監察院下午說明

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