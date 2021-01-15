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川普離任前夕再補刀　小米、中海油等10中國企業列黑名單

商務部聲明除重炮抨擊中國在南海的魯莽與好戰行為，也控訴其背後竊取許多敏感的知識與技術，對美國與國際社會國家安全造成威脅

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/15 10:55
海洋石油981開始在南海執行石油與天然氣的勘探開發。（美聯社圖片）

海洋石油981開始在南海執行石油與天然氣的勘探開發。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）川普離任前夕擴大施壓中國力道，美國政府14日宣布新一輪貿易制裁黑名單，國有企業中國海洋石油集團 (簡稱中海油)及小米手機均入列。

美國商務部14日上午，將中海油列入「實體清單」，美企未經許可不得出口商品或技術到清單上的中國公司。

商務部聲明指控，中海油公司參與中國政府恫嚇南海周邊國家，不斷騷擾及威脅他們的離岸石油及天然氣探勘開發的活動，苦主包括越南，因此不斷升高區域政治緊張。

聲明除重炮抨擊中國在南海的魯莽與好戰行為，也控訴其背後竊取許多敏感的知識與技術，以強化其軍事力量，對美國與國際社會國家安全造成威脅。

同日下午，美國防部也公布一份黑名單，表列「與中國政府關係匪淺的」中企名單有小米、中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團、與中國商用飛機公司等九家中企，未來美國投資人將不得購買甚至要出清已持有這些企業的股票。

近幾年來，被列入這份制裁實體清單的中國公司已有華為科技、中芯國際、及最近期的無人機大廠大疆創新（DJI）。

外界相信，川普在離任前一周仍大張旗鼓制裁中企，背後目的可能為避免新上任的民主黨政府又再度向中國靠攏，傷害到美國國家安全及普世民主人權價值。

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更新時間 : 2021-01-15 16:23 GMT+08:00

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