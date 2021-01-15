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大改造！台灣首家家樂福影響力概念店　社企選品響應減塑打造自然永續

台灣設計研究院以設計改造台灣首家家樂福影響力概念店(Carrefour impact)，包含社企選品、品牌定位至服務流程，都朝減塑永續目標前進。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/15 09:46
台灣設計研究院協助台灣首家家樂福影響力概念店進行大改造(圖/台灣設計研究院)

台灣設計研究院協助台灣首家家樂福影響力概念店進行大改造(圖/台灣設計研究院)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台灣設計研究院以設計改造台灣首家家樂福影響力概念店(Carrefour impact)，包含社企選品、品牌定位至服務流程，都朝減塑永續目標前進。

台灣家樂福不僅提供優質的商品給消費者，也響應SDGs的永續目標，朝向減塑、環境永續等許多議題努力，希望透過店內展示讓消費者認識商品背後的故事，以及品牌一直以來倡議的環境永續、減塑等重要精神。

台灣設計研究院以設計串連各產業，並運用台灣家樂福身為通路商龍頭之一的號召力，結合台灣優異設計力共同合作，包含榮獲許多國際設計獎的3+2 Design Studio，以及策略夥伴的台大智慧生活科技整合與創新研究中心 。

從去年(2020)起與家樂福開始展開合作，協助台灣家樂福重塑影響力概念店，不只把空間變美，更要將「人」的需求擺在最前端，從消費者經驗、服務流程設計、品牌理念定位，到選品理念定義，突破線性思維，同時協作不同設計形式進場合作。

大改造！台灣首家家樂福影響力概念店　社企選品響應減塑打造自然永續
改造前(圖/台灣設計研究院)

大改造！台灣首家家樂福影響力概念店　社企選品響應減塑打造自然永續
改造後(圖/台灣設計研究院)

大改造！台灣首家家樂福影響力概念店　社企選品響應減塑打造自然永續
改裝後設置沙發區供消費者休息(圖/台灣設計研究院)

考量影響力概念店以家庭客為主，3+2 Design Studio在設計採用輕鬆、無負擔的氛圍，將原本理念型的文字轉換成親切易懂圖像，讓永續精神藉由互動性視覺設計更能輕易了解。

此外，為了符合多元消費者的需求，概念店特別強調整體採用無障礙且跨齡空間設計，在層架高度或是走道寬度皆有別一般商場空間追求坪效；閉店後也成為跨領域分享永續合作的講堂，空間具彈性變化。

影響力概念店位於台北NPO聚落（NPO HUB TAIPEI），是家樂福新型態的門店，在硬體上採用模組化設計，不但層架使用更多元性，也考量未來維修可針對局部處理或報廢。

另外，在選品上由設研院與家樂福共同討論，釐清「裸得好、品自然、買永續、挺社企、食在地」五大選品訴求，讓消費者能共感家樂福的永續理念，也讓供應商能連接家樂福的永續產業鏈。

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更新時間 : 2021-01-15 16:23 GMT+08:00

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