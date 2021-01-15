大了20倍！台灣星巴克巨無霸杯限量開賣　價格非常驚人......

左邊是一般星巴克的大杯Size, 右邊是20倍的大小(上圖/下圖) , 據說這位男士拿到右手在發抖......(台北101購物中心臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）您一天要喝幾杯咖啡呢？要不要來個巨無霸杯？一天只要喝這一杯，或許可以「直接從早清醒到晚」？！(您的醫生可能會皺著眉頭說: 適量就好了吧......)

星巴克推出限量巨無霸咖啡杯「500 Giant Audrey馬克杯」只在限定門市販賣！

台北 101 購物中心的小編說:

此杯重達4.4公斤，是一般大杯的20倍！(TN小編自言自語~~嗯，差不多是一個巨嬰的重量) 即便是精壯的男士們，一隻手還不見得拿得起來...... (TN小編自言自語~~是滴, 即便不是巨嬰, 一般剛出生大約3300克左右的嬰兒, 也很難用一隻手抱著)

至於價格~~「很驚人，非常驚人」





NTD$11,000！！

趕快慫恿你的朋友來買XD (TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心)

快來買一個送你身邊每天都很累的朋友 讓他一天一杯 直接從早清醒到晚. 星巴克 典藏門市 / 台北101購物中心B1 02 8101 8511

圖/官方臉書