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開運走春來最美花東縱谷 理想大地推春節住房專案

By  台灣英文新聞
2021/01/14 20:49
開運走春來最美花東縱谷 理想大地推春節住房專案
開運走春來最美花東縱谷 理想大地推春節住房專案

每年初春要規劃賞花的行程，最適合賞花的花期從一月下旬到二月，不妨選擇廣闊的花東縱谷花海，搭配壯麗的山巒與遼闊的大海，舒適的空氣、景觀豐富的花海美景，來一趟值得停留的東台灣小旅行！有小威尼斯之稱的「花蓮理想大地」搶攻春節假期商機，推出「Happy牛Year春節假期」，豐富的住房內容，除有好禮三選一外，吃喝玩樂一次滿足、住宿再送600元開運福袋金，邀請旅客來花蓮走春賞花、到最美綠飯店「理想大地」安心旅行！

理想大地春節專案，小年夜到初五出發，兩人同行，兩天一夜每房9,500元起，不但有豐富多元的歐式早晚餐Buffet，也可以選擇中式晚餐饗宴，品嚐產地直送的有機在地食材，全家圍著圓桌吃飯更有「年味」！此外更不可錯過全台唯一遊船飯店的浪漫輕艇體驗，欣賞浪漫的異國風情與周遭的自然生態，除園區的活動外，還可至湖光山舍的春節市集玩CASINO試試手氣，住客可以選擇精緻歐式下午茶、飯店點心房特製的「西班牙蜂巢糕」，或者參與尋找獵人足跡主題遊程，深入體驗原住民的生活，製作野外求生陷阱、觀察自然生態保育、運用自然素材製作屬於自己的DIY手作紀念袋！每晚更有放天燈祈福活動祈求一整年的平安，以及春節市集抽獎，開春抽出您的好運氣，將最大獎項—理想大地住宿券帶回家！

喜歡悠閒渡假的旅客們，也可選擇小年夜、初五出發，兩人同行每房$6,793元起，順遊花蓮周邊景點以及安排賞花的行程！除了春節專案，為慶祝理想大地連續三年獲得網友票選為「台灣最美飯店」，一、二月指定日更推出「三連霸霸加碼333優惠」一泊二食每人3,088元起的住房活動（限定兩人以上入住），限定六天更特別加碼贈送房型升等，及隔日延遲退房的禮遇優惠！預約住房請洽03-8656688。更多住房資訊，請參照理想大地渡假飯店網站、臉書搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」。

更新時間 : 2021-01-14 22:23 GMT+08:00

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