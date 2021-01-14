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新新聞不敵數位浪潮 創刊33年停止發行紙本

By  中央社
2021/01/14 20:00
（新新聞臉書）

（新新聞臉書）

數位浪潮席捲下，創刊邁入34年的知名政治週刊「新新聞」，今天宣佈2月4日後停止發行紙本，這也是繼2018年「壹週刊」後，第二本從紙本轉型為網路媒體的知名新聞雜誌。

「新新聞」創刊於1987年3月12日，也就是解嚴前夕、報禁未開之前。當年「新新聞」打出「台灣不能沒有的聲音，最犀利的新聞時事周刊」為口號，並自許為「自由報業第一聲」，核心人物包含「中國時報」出身的王健壯、南方朔、司馬文武、周天瑞等人。

「新新聞」取名用意，是希望在新聞選擇上，藉由新聞自由、政治民主及社會公義三個標準，與舊新聞區別，期望發揮媒體精神，還原新聞真貌。「新新聞」創刊34年來，記錄台灣政治發展關鍵時刻。早期最紅時，一期可賣10幾萬本，不需要廣告，單賣雜誌就能賺錢。

目前「新新聞」經營者為「風傳媒」董事長張果軍，他在2017年買下「新新聞」100%股份，也成為「新新聞」的董事長兼社長。

「新新聞」今天發布聲明，坦言面對媒體大環境改變，網路改變讀者閱讀習慣，及紙本零售及訂閱的整體衰退趨勢，「新新聞」必須積極轉型，並從品牌、內容、團隊及社群整體思考，而非只憑藉單一媒介與傳播形式，「我們希望將『新新聞』傳統的精神，在新時代以新的方式傳承下去」。

「新新聞」表示，將於2月4日第1770期發行後，暫停周刊紙本的印行，但強調「新新聞」未來依舊存在，只是轉為線上運作。

關於紙本訂戶後續權益，「新新聞」指出若2月4日後，尚在訂閱期間中的紙本用戶，無論剩餘的刊期數，皆可直接轉換為一年份的線上版本，並加贈一年份的「華爾街日報」線上版；不欲轉換的讀者，剩餘刊期將可全額退費。

至於未來是否還有紙本出刊的機會，「新新聞」僅表示「重新整備之後，將會再整體規劃紙本的新裝上陣。」

更新時間 : 2021-01-14 22:23 GMT+08:00

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