飄洋過海來「被宰」？美國賽鴿恐遭澳洲政府處決

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）偷渡的故事往往以悲劇收場，動物也不例外。美國一隻賽鴿遠渡重洋，橫跨1萬3,000公里的太平洋來到澳洲打算定居，故事很感人，卻不容於當局，牠可能面臨被宰殺的命運。

《美聯社》報導，澳洲墨爾本民眾賽立博（Kevin Celli-Bird），去年12月26日在自家後院發現了一隻賽鴿，疑似是從美國奧勒岡州一場賽事中消失。專家猜測這隻被他命名為喬（Joe）的鴿子，應是搭了便車，跳上了一艘美國貨船渡海而來。

原只是個動物奇聞，卻被惡名昭彰的澳洲檢疫檢查服務處（Australian Quarantine and Inspection Service）盯上，賽立博14日接獲該處通知，要他協助將喬緝捕歸案。

得知捕鴿有難度後，有關當局甚至打算聘請專業捕鳥人，就怕喬身上帶有鳥禽疾病。澳洲農業部表示，這隻鴿子不得留在澳洲境內，因其恐危及當地食物安全與野生鳥類生態。

有這麼嚴重嗎？

澳洲政府對動物檢疫是出了名的嚴苛。2015年，好萊塢巨星強尼戴普（Johny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）走私了兩隻約克夏㹴犬入澳洲，被逮到後，差點面臨安樂死的命運。最後有關當局下了50小時最後通牒，兩隻狗被迫在時限內搭包機離境，才免於「死刑」。

賽立博已查出喬的主人位於阿拉巴馬州，但至今未能取得聯繫。喬每天會在他的後院現蹤，有時會與「在地」鴿子一同棲息在一處棚架上。喬或許已把墨爾本當作新家，但這樣安適的日子恐怕不會太久了。儘管手段殘酷，澳洲官方卻鐵面無私，指這是檢疫規定，不得不為。

根據鴿百科（pigeonpedia.com），鴿界史上最長的飛行紀錄是出現於1931年。當時一隻鴿子從法國阿拉斯飛到越南西貢，全程1萬1,600公里，航程高達24天。不過，這種遠的要命的旅程，究竟是鴿界的馬拉松選手才能締造的卓越成績，還是一般鴿子就能達成，仍舊是個謎。



美國賽鴿喬（圖／美聯社）