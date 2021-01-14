台灣移民之子楊安澤　宣布參選紐約市長

台裔美籍企業家並且曾在去年角逐民主黨總統初選的楊安澤（Andrew Yang）今天宣布，他將以民主黨員身分參加今年紐約市長選舉。

楊安澤去年試圖成為民主黨總統候選人，承諾創設全民基本收入，每月發給每位美國人1000美元（約新台幣2.8萬元），累積不少堅定草根支持者。

楊安澤在他的競選網站張貼訊息表示：「我將參選市長，因為我看到危機，而我相信自己能提供協助。」

楊安澤強調需要基本收入計畫及合適醫療體系。他表示，自己將實施美國史上最大規模現金紓困方案，協助紐約市擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行疫情。

他今天在推特宣布參選消息，並張貼影片顯示，他與妻子在布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）玩滑板。

他推文寫道：「我在25年前搬到紐約市，在這裡成年、墜入愛河並成為父親。看到我們的城市面臨這麼多苦難，讓我感到心痛。」

除了楊安澤，十餘人已宣布參選，包括紐約市布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）、紐約市審計長史特林格（Scott Stringer），以及曾為現任紐約市長白思豪（Bill de Blasio）效力的律師及民權人士懷禮（Maya Wiley）。

美國將在11月2日舉行多州的州長、市長及州議員等地方選舉，登記的民主黨人將在6月22日黨內初選，投票選出他們屬意的提名人。

楊安澤今年46歲，是台灣移民第二代創業家，是土生土長的紐約客，畢業於長春藤聯盟名校，若當選將成為首位亞裔紐約市長。

紐約市競選財務委員會（Campaign Finance Board）去年12月揭露，楊安澤已提交文件角逐紐約市長。