全國首創新北與大學「共創學習」平臺 跨學制合作資源共享

新北市教育局首創「高中與大學共創學習媒合平臺」， 促進高中及大學端各項課程合作，並與大學招生專業化辦公室於今( 14)日下午在板橋高中共同舉辦「大學書審資料與高中學習歷程檔 案準備座談會」，首次匯集北北基三市各高中學校代表， 並邀請95位北區國私立大學院系教授群，正式介紹該媒合平台， 並聚焦111學年度大學書面審查資料與評量尺規， 提供大學與高中學習歷程檔案雙向交流的機會。

新課綱實施第二年，大學會怎樣看待高中學生準備的學習歷程檔案， 是目前學生及家長最關心的升學議題。本次邀請國立中山大學鄭雯教 授簡介大學招生專業化計畫， 並請臺灣大學詹魁元教授分享未來大學審查與評量尺規作為， 再由新北市板橋高中、中和高中與北大高中主任群， 說明高中端指導學生學習歷程準備規劃， 會中更利用學群分組座談形式， 由92位北區大學教授群近距離與67校高中代表， 交換學系針對學習歷程檔案的書面審查意見。

同時，為了讓大學更深入了解高中課程變革， 以及增強與高中各項課程合作，新北市首創「 高中與大學共創學習媒合平臺」， 提供本市高中課程發展中心課程資源、高中校訂課程展示、 規劃與學系短期課程合作專區以及與大學共備課程聯繫窗口專區等四 大項目服務。大學端可透過該網站瞭解本市高中課程發展狀況， 更深入了解高中課程變革，以及增強與高中各項課程合作。 而高中端則可以透過該網站，媒合北區大學學系進行短期課程、 營隊合作，進一步與大學進行深度交流及課程發展。

參與座談的南山高中陳炳霖主任認為， 相較以往大學端對於高中課程變革感覺還不熟悉， 今天能夠以學群為主，跟各大學代表對話， 對學校推動學習歷程檔案實務工作有很大的幫助。 林口高中蘇秀玉主任提到，如果有機會的話， 可以擴大辦理與南區的各大學交流， 促進高中對南部大學辦學的了解。

教育局長張明文表示，新課綱第二年為高中帶來許多挑戰， 期許學校及教師都能了解學習歷程的內涵， 特別是大學選才採計的學習歷程檔案， 對學生升學進路具關鍵重要性， 未來也會加強與北區大學的各項課程合作， 像是由大學教授在高中學校開設短期課程，讓學生可以跨校選修， 豐富學習歷程的多元表現成果。此外， 新北市將持續辦理大學與高中端對話論壇，以及引進大學到高中觀課 ，未來透過「高中與大學共創學習媒合平臺」， 提供各項免費短期課程與營隊活動認證，充分做到課程資源共享。

照片來源：新北市政府教育局提供