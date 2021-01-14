台股居高思危 永續+高股息策略更有利

台股驚驚漲，自去年11月初萬三關卡來到昨(13)日的15, 769點，只用了2個月的時間， 因此短線上高檔調節的可能性增加， 近期財報的訊息或外資買盤均有機會增添股價波動， 值得投資人留意。富邦投信投資處余美香資深副總建議， 股市位居高檔之際，投資人可從「永續+高股息」 兩個思考面向來留意投資標的。

隨美股持續勁揚， 台灣加權指數也逐步攀升來到逼近萬六大關的歷史高位， 儘管全球仍持續受到疫情干擾，但隨著疫苗的推出、 美國紓困補助的施行、 加上美國民主黨的完全執政有利於未來經濟法案的推動， 配合各國的貨幣寬鬆政策下，均讓市場的不確定性下降， 並支持美股及相關國際股市表現。

而在產業面上，除了中長期持續看好5G產業以及電動車之外， 蘋果新機的熱銷預期、近期持續缺貨狀態的半導體業，再加上遠距/ 居家商務興起，同樣也是長期趨勢看佳，企業獲利展望正面， 有利於支撐台股後續表現。惟短線上台股漲多， 雖台股中長期展望仍維持正面， 下檔仍有產業趨勢以及資金面的支撐，指數仍有機會持續震盪走升， 但短線上波動風險也相對增加， 而部分人氣股或強勢股亦有面臨估值偏高的問題， 均造成投資人在操作上或是管理資產配置上的難度。

因此在股市位居高檔之際，余美香建議，價值型投資更為重要， 永續投資面向值得關注，而股息具有更重要的角色地位。 價值型投資的重要性可從過去3季的台股表現來說明，台股從202 0年3月最低點的8,525點起算至現在逼近萬六大關，僅3個季 度即迅速上漲逾80%，而在經過一輪快速飆漲後， 先前由成長型股票所帶動的漲勢， 可能隨著部分標的面臨估值偏高而有所趨緩， 此時價值型的投資更為重要，如具有基本面支撐但基期相對低、 估值相對合理的族群或個股，後續表現的空間也相對較多。

相較於短期投機、但更重視長期經營及營運品質的企業， 或許過去股價表現不一定比成長股來得亮麗， 但長期績效上有望獲得相對較佳的表現， 例如近期從全球延燒到台股的永續投資風潮，同時重視環境、社會、 以及公司治理的經營面向， 同樣符合重視長期表現的價值型投資理念， 是投資人可以考量投入的合適選項之一。

此外，在股價歷經一輪快速上漲，並位居歷史高檔之際， 儘管展望仍佳，但大盤成長速度可能相對過往減緩， 短線調節波動可能性增加，因此具備較佳息收的標的， 更能提供較多的下檔保護，且擁有高配息的股票， 大多具有相對抗跌的股性，也是在資產配置上的一個優點， 同樣值得投資人關注。

綜上所述，余美香建議台股投資人，在面臨股價高檔之際， 建議可同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的標的，如2020 年8月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金， 主要透過永續或公司治理等相關評鑑， 篩選出具備永續發展概念的個股， 再從中擇優精選企業獲利以及股息表現相對較佳者， 作為基金主要持股標的，再加上股市高檔之際， 近期選股策略也將估值相對合理、以及具備產業利基點等要素納入， 以選股不選市的主動型操作，有望幫助投資人在股市居高之際， 仍有超越大盤的表現空間，是穩健型投資人面對2021年投資挑戰 上的優質選擇。