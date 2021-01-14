長庚醫院榮獲國家生技醫療品質獎 1首獎1金1銀1銅21標章認證

雖然面臨嚴峻的COVID-19疫情挑戰，長庚員工仍堅守高品質醫療服務，榮獲國家生技醫療品質獎多項獎項肯定。 (照片來源：長庚醫療... 雖然面臨嚴峻的COVID-19疫情挑戰，長庚員工仍堅守高品質醫療服務，榮獲國家生技醫療品質獎多項獎項肯定。 (照片來源：長庚醫療財團法人提供)

第23屆國家生技醫療品質獎昨(13)日頒獎，林口長庚醫院以「BIRTH模式提供孕期優質照護」，及「建立世界級淋巴水腫診斷、治療、研究與教育」，榮獲金獎及銀獎；基隆長庚以「心臟衰竭照護」獲頒銅獎。同時因防疫表現傑出，林口長庚榮獲「戰疫特別獎—首獎」、高雄長庚榮獲「戰疫特別獎—有功獎」之殊榮。總計本次長庚醫療體系共獲得21項標章認證，大放異采。

長庚決策委員會程文俊主委表示，2020年面臨嚴峻的COVID-19疫情挑戰，但長庚員工仍繼續堅守崗位，在負荷極重的情況下仍維持高品質的醫療服務，獲得國家生技醫療品質獎多項獎項肯定，是給長庚醫院鼓勵也是期許，未來長庚會繼續努力，成為全方位的醫療標竿。

◎BIRTH模式 提供孕期優質照護 獲金獎肯定

林口長庚醫院護理部賀倫惠主任表示，林口長庚每年生產數約4,000人，為提供幸福安全的孕產程，由護理部婦產科門診、產房、產後病房、嬰兒室、新生兒加護病房、嬰兒病房、居家護理跨單位共同組成護理照護團隊，並自創「BIRTH」模式。也全球首創由助產師進行高危險妊娠健康管理，透過諮詢app提供即時個別護理。剖腹產也有24小時待命的專業團隊，10分鐘內可安全完成剖腹產手術。

◎建立世界級淋巴水腫診斷、治療、研究與教育 獲銀獎肯定

林口長庚於2014年成淋巴水腫治療中心，透過跨科整合幫助病人恢復生活品質，目前共治療約700位淋巴水腫病患，手術成功率高達98%以上，且不需要穿壓力衣/襪。從2013年至2019年止，淋巴水腫國際醫療病人共來自15 個國家的病人。

整形外科鄭明輝教授於2009年發表全世界第一篇顯微淋巴結皮瓣移植到手腕論文，並發明「鄭氏淋巴水腫分類」，發表在國際期刊(Annals Surgical Oncology)，突顯台灣醫療成果。

◎心臟衰竭照護團隊 守護東北角民眾 獲銅獎肯定

基隆長庚於2008年成立全國第一個心臟衰竭中心，針對心衰竭病人常見的水腫，護理團隊運用Inbody提供個別、客觀量化的水腫程度指數並由醫師及個案管理師共同開立專責聯合門診，提供完整照護。

(照片來源：長庚醫療財團法人提供)