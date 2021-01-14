農漁會年貨好澎湃 輕鬆選購伴手禮過好年

農曆年節即將到來，還在煩惱要去哪裡辦年貨?哪裡有 優質安心農漁特產嗎? 板橋區農會活力超市於1月29日前，提供年節伴手禮、 年菜等預購服務，春節前夕在板農活力超市前廣場也有舉辦年貨大街 現場展售活動。除此之外1月15至18日，本市三峽區農會、 三芝區農會、貢寮區漁會及新北市農會文山茶推廣中心皆會至202 1臺北世貿年貨展暨禮品贈品展擺攤展售， 歡迎各地民眾一同前往選購年貨，共襄盛舉歡慶新年。

板橋區農會活力超市於1月7日至29日一連23天， 提供知名年菜、全臺各地農會精美農特產禮盒， 以及各地漁會優質生猛海鮮套餐、南北雜貨等200多項優良產品， 正在煩惱年貨要買甚麼的民眾朋友快至板農活力超市或板橋區農會各 辦事處預購年貨，商品數量有限，要買要快！除提供年貨預購服務外 ，板橋區農會也將於2月2日至9日在板農活力超市前廣場舉辦年貨 市場展售活動，歡迎各地民眾前往挖寶選購。 活動期間更推出好康優惠，1月7日至2月9日， 於板農活力超市消費滿5000元，即贈送200元購物禮券或限量 不鏽鋼隔熱快餐杯一個。另外，為落實防疫政策， 年貨市場現場展售採實聯制， 參加活動的民眾朋友在開心購物之餘也別忘了戴上口罩並配合登記姓 名及聯絡方式，保護自己也保護他人，大家一起安心過好年!

除了板橋區農會年貨預購及年貨市場展售活動外，本市共有4家農漁 會參展2021臺北世貿年貨展暨禮品贈品展，1月15日至18日 於世貿一館現場展售三峽區農會碧螺春綠茶細麵及碧螺春綠茶千層蛋 糕、三芝區農會櫻花蛋捲及櫻之戀花見櫻花酒、 新北市農會文山茶推廣中心六色茶禮盒及貢寮區漁會磯燒九孔鮑及九 孔鮑饗食包組合等本市農漁會特色優質產品， 另農漁會為回饋民眾長期的支持，更推出現場優惠價及促銷方案， 歡迎各地民眾一同前往支持新北在地農漁特產。

農業局長李玟表示，市府與各級農漁會是一同努力打拚的好夥伴， 互相協助並發揮所長，積極為農友尋找通路，拓展銷售管道， 也致力於輔導農友生產有機、產銷履歷等農特產品， 讓消費者買得安心，農友種得開心。年節將至， 歡迎各地朋友前往支持新北在地農漁特產!