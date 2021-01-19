【投資理財老生常談】電動車時代來臨 台灣商機大

提到電動車，特斯拉及Apple Car最近相繼相中台系供應鏈和大(1536)、貿聯-KY(3665)，值得投資人注意，另外裕隆汽車搶攻電動車市場，已粗具成果，而產業鏈商機，亦逐漸顯現。

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和大生產汽機車齒輪及軸類，Apple Car原計劃2023年問世電動車，現傳聞計劃於今(2021)年9月新車發表，搶進電動車巿場，並且已向和大下單拉貨，使得同時擁抱兩大電動車系訂單的和大，前景備受囑目。

和大去(2020)年上半年因疫情影響業績，下半年因特斯拉拉貨需求，9月營收重返成長軌道，11月營收逾6億元，年增20.15％，第4季營收預估成長3成。為迎接新訂單，和大斥資40億元，在嘉義興建三廠，預計2022年投產，產能上看25億元。至於Apple Car的訂單量多少？目前尚不明確，但是前景可期。

和大近4年每股獲利及股利分別是：2019年EPS 2.55元，現金股息2元；2018年EPS 4.85元，現金股息3.5元；2017年EPS 4.81元，現金股息3.75元；2016年EPS 4.78元，現金股息3.5元。每股淨值24.34元，財務、業務均佳。

貿聯-KY是特斯拉電池電源管理連接線束大廠，去年再奪兩家美系新創電動車品牌訂單。以特斯拉Mondel 3自2018年7月量產後，貿聯單季走穩50億元，去年Mondel Y出貨，加上上海廠量產，單季營收衝上60億元，營業淨利達7.5億元，歷史新高。

由於採用美元計價，去(2020)年第三季新台幣勁升，單季認列匯損1.98億元，影響每股純益1.52元，若扣除匯損影響，單季獲利每股逾5元，是歷史單季新高。貿聯第三季各產品線營收佔比分別是：資訊產品36％、電器27％、車用17％、工業10％、健康5%、太陽能1％、光通訊1％，其他3％。

貿聯-KY近4年每股獲利逐年上升，股息也逐步墊高，其中2019年EPS 15.54元，股息9元；2018年EPS 11.86元，股息7.5元；2017年EPS 10.84元，股息6.828元；2016年EPS 9.23元，股息6.314元。每股浄值94.73元，財務、業務均呈成長。

致茂(2360)是自動化測試設備大廠，看好電動車無線充電(EV WPT)市場，去年已有突破性發展，並推出測試系統，以及由EV WPT整車效率與停車錯位偏移模擬試所推出的WPT測試平台，配備具多國專利的雷射激光輔助中心對位治具，協助WPT車載測試的無線發射器與接收器快速對位校準，已獲日、韓、中國指標試驗室青睞採用。

車輛電力化、聯網化、智慧化，已經成為全球汽車產業重要指標，致茂正全力發展，其中兼具安全性與便利性的無線充電，與全自動駕駛在許多車聯網的要求一致，能夠讓電動車無缐充電的便利性充分發揮。預計今(2021)年將有配備無線充電系統電動車問市，為致茂提供不錯商機。

致茂前三季合併營收113.55億元，比去年同期成長20.4%，平均毛利率達49.4%，營業利益達2028億元，較去年同期成長51.1%，歸屬母公司稅後淨利16.37億元，比去年同期大幅成長30.9%，EPS3.92元。近4年致茂獲利及股息均相當穩定，每股淨值35.74元。由於營業毛利率達48.22%，應能為致茂提供穩定的獲利。

胡連(6279)近年搶攻中國車市及電動車，以車用端子及缐束為主，市場逐漸擴及東南亞、歐洲市場，再切入電動摩托車領域，擺脫客戶及產品過度集中問題，亦使去年疫情嚴重衝擊全球車市時，業績能夠保持平穩。第三季合併營收為9.06億元，季增25.31%，累計前三季合併營收為23.8億元，年減10.23%，EPS 2.62元，營收及獲利受到第一、二季全球車市不影響氣影響，略顯衰退，第三季開始回穏，獲利增加。第四季邁入傳統旺季，營收及獲利應逐漸上升，回復市場景氣。

胡連資本額9.97億元，毛利率38.23%，營業利益率21.32%，稅前淨利率21.42%，資產報酬率2.57%，股東權益報酬率3.86％，每股淨值42.62元，財務狀況及營運績效穩定。

裕隆汽車(2201)歷經大幅打銷虧損後，去年已開始獲利，今(2021)年應可發放股利，顯現成果。鴻海、裕隆合資公司鴻華先進，合作推出MIH電動車開放共用平台，有望供應蘋果Apple Car，成為熱門焦點。

鴻華先進計劃2年內推出首款電動車，期待5年內搶下全球10％市佔率。由於鴻海是蘋果重要合作黟伴，有機會透過新推出的MIH電動車共用平台，切入Apple Car供應鏈，為Apple Car打造硬體底盤平台。

裕隆汽車經過瘦身減資，打銷虧損，大幅改造後，資本額減少為100億元，營業毛利率為21.71%，稅前淨利率8.31%，資產報酬率0.52%，股東權益報酬率2.49%，每股淨值47.55元，營運績效及財務均趨健全，如何在下電動車新世代中，攻城掠地，不僅投資人期待，也影響國家經濟發展，相信以台灣堅實工業基礎，應能攻佔相當市場。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。