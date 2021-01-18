〈時評〉股市狂飆 2021台灣經濟挑戰嚴峻

台股狂飆，屢創新高，尤其是半導體產業，已成為重要指標。問題是如台積電、聯發科、台達電等企業，股份大部分掌握在外資或少數資本家手上，貧富差距擴大，台灣經濟正面臨嚴重挑戰。

以台積電為例，13日股價最高漲至每股605元計算，資本額2593.04億元，市值1,568,789.2億元，當日全體上市公司總市值是480,429.59億元，台積電一檔股票即佔32％。如以「一人武林」形容台積電在台股之份量，並不為過。

問題是台積電外資持有高達76.61%，董監事持股6.59%，1千張以上大戶持股15.52%，籌碼集中度高達92.06%，也就是說台灣提供各種水、電、土地、人力資源，獲利絕大多數由外資賺走，其他是資金雄厚的資本家獲利，一般投資人或員工，根本無緣享受這座「謢國神山」所創造的資本利得或股利所得。

聯發科狀況一樣，資本額159.01億元，最高股價899元，市值142,949.99億元，外資持有69.03%，1千張以上大戶持有12.71%，董監事持股2.9%，籌碼集中度高達81.74%，漲價所創造之資本利得及股利所得，也是由外資及資本家分享，庶民無緣分享。

台達電是眾所週知的績優股，資本額259.75億元，股價最高314元，市值81,562.5億元，外資持有71.29%，1千張以上大戶18.24%，董監事持股7.37%，籌碼集中度高達89.71%，也是被外資及資本家大幅掌握。

世界先進外資持有39.95%，1千張以上大股東大戶持有51％，董監事持股45.04%，籌碼集中度高達90.95%，亦為被外資、資本家掌握之標的。

聯電外資持有45.74%，1千張以上大戶持股29.25%，董監事持股6.35%，籌碼集中度74.99%。可見聯電在散戶投資人手中持股亦有限。

科技類股投資相當專業，且為資本、技術密集之產業，一般投資人不易深入了解投資價值，而且資本龐大，非一般散戶負擔得起高額股價，外資或資本家享有絕對資訊及資金優勢，當然容易掌握投資機會，創造豐富收益，但是，這也是造成貧富差距越拉越大之社會問題，政府需要重視。

至於半導體產業如晶圓代工，投資金額非常龐大，常常是4、5千億元投資，卻只能創造約1千個工作機會，而且因為專業需求高，非一般文、法、商科畢業生，所能謀得之工作機會。這恐怕正是為什麼台灣去(2020)年在全球經濟不景氣之際，雖然仍有2.5%以上經濟成長率，但是人民依然無感的重要原因。

台灣傳統產業目前深受新台幣升值所苦，新台幣兌美元升至28元，不論紡織、機械、工具機、石化、觀光旅遊、汽機車零組件、製鞋、橡膠等，各行各業，毛利率均被大幅侵蝕，繼之而定來的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)生效後，面對各國嚴重的關稅壁壘，挑戰更大，亟需政府協助，渡過難關。

新台幣升值固然可以讓台灣在今(2021)年，人均GDP達到3萬美元，邁向已開發國家之林，而台灣半導體產業發威，晶圓代工類股熾熱，所創造的獲利，大部分都落入外資及資本家口袋之中，年輕人低薪問題仍然無解，人才外流恐將繼續。如何平均國民財富，是重要課題。

更令人擔心的是中央銀行因疫情紓困需要，採取貨幣寬鬆低利率政策，造成市場游資充斥，房地產上漲。最近國際糧食短缺，危機重重，黃豆、小麥、玉米等價格居高不下，國內飼料、油脂到港成本大增二成，牛豬肉價格上漲17％，飼料、沙拉油零售上漲2成以上，食物價格恐怕已難免上揚，通貨膨脹隱憂迫在眉睫。

台股飆升，半導體產業科技類股熱潮，究竟能否為全民帶來財富或薪資增加喜悦，恐怕大有疑問，至於通貨膨脹怪獸蠢蠢欲動，正準備吞噬全民好不容易創造的經濟成長果實，台灣面對的經濟挑戰，正在眼前，政府必須審慎注意傳統產業之危機，以及貧富不均惡化，人民低薪難解，通貨膨脹隱憂。2021年台灣經濟挑戰極大，不容漠視。