台灣金馬奇幻影展主打「超甜美、超現實」　新媒體藝術家王宗欣操刀主視覺

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021金馬奇幻影展主視覺今日（1/14）率先公布，邀請台灣知名設計師王宗欣操刀設計，廖安珽擔任文字設計， 以「超甜美、超現實」的概念出發。

擅長繪畫與新媒體藝術的王宗欣，曾擔任第54、55屆金馬獎頒獎 典禮包裝執行創意總監。王宗欣表示，從小熱愛奇幻故事的他， 總是被充滿誘惑、宛如禁果的故事吸引， 而成癮於甜美又危險的未知恐懼中。

這回王宗欣在主視覺中把看似甜美的檸檬、奇異果、百香果、 葡萄柚等水果，幻化成帶有眼睛、利齒的怪物禁果。 而在馬兒的帶領下，讓奇幻種子萌芽生長和現實纏繞， 突破觀眾想像界限之餘，也改變觀看的方式， 象徵著奇幻影展帶來的精彩節目，以及獨一無二的觀影體驗， 在影迷心中綿延不絕地傳遞下去。

2021年金馬奇幻影展將於4月9日至18日展開，選片指南將在 3月27日舉辦，並於3月28日正式開賣， 更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、 臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP， 掌握第一手消息。